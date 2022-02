Olli Caldwell : La marche entre la F3 et la F2 est grande

Olli Caldwell intègre l’Alpine Academy après une saison encourageante ayant vu le Britannique décrocher sa première victoire et s’offrir plusieurs podiums en Formule 3.

Après avoir fait ses armes en karting, où il finit deuxième du Rotax Euro Challenge, Olli a découvert la monoplace en 2016. Passé en F4 britannique et allemande, Olli affirme ses ambitions en terminant troisième du Championnat d’Italie de F4 avec quatre succès dans l’année.

Son passage en Championnat d’Europe de Formule Régionale précède une première campagne visant à acquérir de l’expérience en Championnat FIA de Formule 3 avec Trident Racing. En 2021, Olli rejoint Prema Racing avec qui il s’impose à Barcelone et obtient trois autres podiums pour inscrire 93 points.

Cette année, Olli disputera le Championnat FIA de Formule 2 avec Campos Racing après deux premières apparitions avec l’équipe en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi fin 2021.

Que ressentez-vous au moment d’intégrer l’Alpine Academy ?

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Academy. C’est l’une des plus grandes étapes de ma carrière. Tout ce soutien apporte un peu de pression, mais c’est une bonne chose pour continuer de travailler toujours plus. J’ai hâte d’y être et je suis impatient de voir à quel point je peux progresser et être performant dans les années à venir. »

Quel bilan faites-vous de votre dernière saison en Championnat FIA de Formule 3 ?

« Je pense que cela aurait pu aller un peu mieux, d’autant que je visais le top trois ou le top cinq au classement général dans la première moitié de saison. Malheureusement, la suite ne s’est pas déroulée comme prévu en raison de problèmes techniques. Je crois que nous avons tiré le meilleur parti du matériel à notre disposition, mais j’en attendais plus. J’ai quand même démontré mon rythme et mes points forts là où je le pouvais. Il me tarde de reproduire cela et de progresser encore plus en Formule 2. »

Comment vous sentez-vous avant votre première saison complète en Formule 2 ?

« Je suis très heureux de rejoindre Campos Racing, surtout après avoir effectué les deux dernières manches et les essais d’après-saison avec eux. Je m’entends très bien avec l’équipe, notamment avec Ralph [Boschung]. La voiture a l’air performante et je pense que nous pourrons obtenir de bons résultats cette année. »

Quels avantages tirerez-vous de votre présence dans l’Academy ?

« Le plus important est de voir à quel point l’Academy est professionnelle. La marche entre la F3 et la F2 est grande, mais il y a encore un monde d’écart entre la F2 et la F1. C’est incroyable d’être à l’usine Alpine F1 Team et d’observer comment l’écurie fonctionne. Je reçois également de l’aide sur mes entraînements et de nombreux détails. Je peux ainsi compter sur leur expertise. Si je donne des informations à l’équipe ou à l’Academy, ils peuvent en discuter, échanger et réfléchir ensemble pour essayer de trouver des pistes de travail. C’est extrêmement utile. »

Comment se déroule votre entraînement cet hiver ?

« L’intersaison a été productive sur ce plan. J’ai passé un mois en Thaïlande à faire du bénévolat et à m’entraîner en montagne. J’ai vraiment aimé m’entraîner cet hiver et cela aide d’aimer cela. J’y ai consacré beaucoup de temps et j’en ferai encore plus avant le début de saison. J’ai déjà constaté de grands progrès. Nous verrons si cela porte ses fruits à Bahreïn, mais j’ai hâte de commencer la saison pour mettre tout cela à profit. »

Biographie

Âge : 19 ans

Nationalité : Britannique

Saison 2021

— Victoires : 1

— Podiums : 4

— Pole positions : 0

— Meilleurs tours en course : 1

— Points : 93

Saisons précédentes

— 2021 : Championnat FIA de Formule 3 (8e)

— 2020 : Championnat FIA de Formule 3 (16e)

— 2019 : Championnat d’Europe de Formule Régionale (6e)

— 2018 : Championnat d’Italie de F4 (3e)

— 2017 : Championnat de Grande-Bretagne de F4 (14e)

— 2016 : Championnat Ginetta Junior (19e)