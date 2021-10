Ogier va tester la Toyota GR010 Hypercar, un avenir en WEC ?

Sébastien Ogier continuera à rouler en WRC l’année prochaine, mais le septuple champion du monde des rallyes ne fera qu’un programme partiel. Alors qu’il pourrait décrocher sa huitième couronne à Monza le mois prochain, le Français va faire un test avec son actuel constructeur, mais en endurance.

Il va en effet rouler lors des essais débutants à Bahreïn au volant de la GR010, le prototype Hypercar de Toyota. Cet essai se déroulera le 7 novembre sur le circuit de Sakhir, qui accueillera également les deux dernières manches du WEC cette saison.

Ogier s’est entraîné en simulateur, dans lequel il a découvert la GR010. Ce n’est pas son premier contact avec l’endurance, puisqu’il avait notamment roulé dans le simulateur sur la TS050, le prototype LMP1 de la marque.

"Je suis heureux de piloter l’Hypercar GR010 Hybrid pour la première fois en piste lors des tests officiels des rookies du WEC à Bahreïn" a déclaré Ogier. "La séance dans le simulateur s’est bien passée, c’était agréable de travailler avec l’équipe et de découvrir la GR010 pour la première fois."

"J’ai déjà pu sentir que l’Hypercar est très différente de la TS050 Hybrid que j’ai pilotée sur le simulateur l’année dernière. Comme tout le monde le sait, mon rêve est de participer à des courses d’endurance dans le futur."

"Le test à Bahreïn est important pour en apprendre plus sur la voiture et sur mon propre niveau. C’est un grand défi pour moi et je travaille dur pour être prêt pour Bahreïn, mais j’ai vraiment hâte d’y être."

Ogier confirme donc que, si le test se passe bien, un avenir en WEC et aux 24 Heures du Mans pourrait faire partie de la suite de sa carrière. Charles Milesi, vainqueur en LMP2 au Mans cette année, sera lui aussi au volant de la Toyota lors de ces tests.