Ogier ravi d’avoir confirmation du potentiel de la C3 WRC

Épatants d’aisance et de lucidité, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont remporté ce dimanche leur deuxième victoire de la saison en trois épreuves, à bord d’une C3 WRC omniprésente sur les podiums depuis l’ouverture de la saison au Monte-Carlo ! Avec huit succès désormais sur ces terres, Citroën Racing est plus que jamais le recordman de trophées au Mexique.

Forts de 27’’0 d’avance ce matin sur le deuxième, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ne tremblaient pas malgré la pression exercée par leurs poursuivants, confirmant leur mainmise sur l’épreuve, pour s’imposer avec une marge encore augmentée au terme des quelque soixante derniers kilomètres chronométrés. Avec cinq points bonus également remportés dans la Power Stage à l’issue d’un septième scratch, lequel faisait d’eux les meilleurs performers du week-end, ils réalisaient du même coup une excellente opération comptable pour se hisser à la deuxième place du championnat du monde, à seulement quatre unités du premier.

Les sextuples champions du monde s’étaient portés en tête dès le deuxième passage dans El Chocolate (31,57 km), soit le chrono le plus technique du premier jour, avant de conclure l’étape initiale avec quatre scratches et une avance de 14’’8 sur le deuxième, malgré leur troisième position en piste. Un temps privés des commandes le lendemain, après s’être vus attribués un temps forfaitaire (ES 10 neutralisée) tenant compte de la crevaison lente alors contractée, les Français, bien que sans roue de secours, étaient repartis à l’assaut et avaient repris la tête dès l’ES suivante d’Otates, suite à un deuxième temps à seulement 1’’2 du premier. Avant carrément de s’adjuger l’ultime ES de la boucle matinale. L’après-midi les avait également vus s’octroyer leur sixième meilleur temps du week-end, en dépit du handicap d’être les seuls à embarquer deux roues de secours. Cette performance leur avait du même coup permis de se constituer une avance leur permettant de gérer, avec la maîtrise qu’on leur connaît, sur cette ultime étape.

Onze ans après leurs débuts en championnat du monde sur cette même épreuve en Citroën C2 Super 1600, Sébastien et Julien signent leur cinquième victoire au Mexique, après celles déjà glanées en 2013, 2014, 2015 et 2018. C’est également leur deuxième succès de la saison, après le Monte-Carlo, et la troisième fois en autant d’épreuves en 2019 que Citroën Total World Rally Team figure sur l’une des deux premières marches du podium, confirmation de sa compétitivité certaine.

En se couvrant de lauriers pour la deuxième fois en Amérique Centrale après 2017, C3 WRC a également marqué de son empreinte cette épreuve pourtant réputée comme particulièrement exigeante en raison de ses températures et altitudes extrêmes, tandis que Citroën Racing porte son record de victoires sur cette manche à huit unités.

Pour leur deuxième participation seulement au Mexique, Esapekka Lappi et Janne Ferm faisaient rapidement montre de leur indéniable potentiel. Avec un 4etemps à 6’’2 de leurs équipiers dans El Chocolate (31,57 km), puis carrément un 2e à deux dixièmes du scratch (ES 7) le vendredi après-midi, ils terminaient la première journée à une prometteuse cinquième position, à seulement 2’’ du quatrième. Le tempo imprimé dès la reprise le lendemain confirmait qu’ils évoluaient en osmose avec C3 WRC, hélas un changement soudain d’adhérence leur valait de se faire piéger et d’en rester là. Cette dernière journée de course abordée en positions d’ouvreurs leur permettait de continuer à emmagasiner de l’expérience, tout en préparant les prochaines échéances sur terre, et le point glané dans la Power Stage, au plus fort de la bagarre pour le championnat, rappelle qu’il faudra compter avec eux pour la suite !

Sébastien Ogier

" Le Mexique est décidément un endroit à part pour moi et je suis particulièrement heureux d’accrocher cette cinquième victoire ici, en faisant en plus le plein de points au championnat ! On était venus pour ça, et si ce n’était pas un week-end de tout repos, nous l’avons bien géré du début à la fin. Le potentiel que j’avais décelé dans la C3 WRC continue à se vérifier, elle nous a permis d’être meilleurs performers ce week-end, à nous désormais de continuer à travailler d’arrache-pied, car le championnat s’annonce plus serré que jamais. En attendant, je tiens à remercier toute l’équipe pour le beau travail effectué ! Nous irons désormais en Corse avec un objectif similaire. "

Esapekka Lappi

" Je suis content d’avoir appris comment piloter sur cette surface particulière avec ma C3 WRC et d’avoir également progressé dans ma compréhension de la stratégie pneumatique pour ces spéciales. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le Tour de Corse, avec l’intention de renouer avec les avants postes. "