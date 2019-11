Ogier, Evans et Rovanpera signent chez Toyota en WRC pour 2020

Toyota Gazoo Racing renouvelle complètement ses équipages en vue de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes avec les signatures de Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä.

Sébastien Ogier rejoint le constructeur japonais en provenance de Citroën Racing pour un contrat d’un an qui pourrait bien être son dernier avant que le Français de trente-cinq ans ne prenne sa retraite. Elfyn Evans et Kalle Rovanperä ont eux signé des contrats de deux années avec l’équipe dirigée par Tommi Mäkinen.

À trente ans, Elfyn Evans prend son envol en quittant M-Sport Ford, dont il avait porté les couleurs durant toute sa carrière en WRC jusqu’ici. Le Gallois retrouvera Sébastien Ogier, qui avait déjà été son équipier au sein de l’écurie britannique en 2017 et 2018.

De son côté, Kalle Rovanperä est l’un des espoirs les plus prometteurs du rallye. Le Finlandais de dix-neuf ans fait désormais le grand saut au sein de la catégorie-reine après avoir remporté le titre en WRC 2 Pro cette saison avec Skoda Motorsport.

Le trio aura la mission de remplacer le noveau Champion du Monde FIA des Rallyes Ott Tänak, parti chez Hyundai Motorsport, ainsi que Jari-Matti Latvala et Kris Meeke, désormais sans contrat tous les deux.

Tommi Mäkinen, le directeur de l’équipe, a indiqué que l’expérience du sextuple Champion du Monde Sébastien Ogier, alliée à celle d’Elfyn Evans et au potentiel de Kalle Rovanperä, offrait un bon équilibre afin de satisfaire la soif de titres de Toyota avec sa Yaris WRC.

« Nous savons à quel point Sébastien est fort », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous impatients de travailler avec lui et Julien [Ingrassia, son copilote]. Je pense que le fait de pouvoir attirer un pilote de son calibre en dit long sur ce que nous avons accompli en très peu de temps avec cette équipe. »

« Elfyn est un pilote que je surveille depuis quelques temps. Nous avons vu qu’il pouvait avoir la vitesse nécessaire pour gagner sur presque toutes les surfaces, mais il sait aussi être très intelligent au besoin et marquer de bons points. »

« Enfin, je connais Kalle depuis son enfance », a conclu le Finlandais. « Il a toujours été clair qu’il avait quelque chose de spécial. Il a encore beaucoup à apprendre, mais je pense qu’il est désormais prêt pour cette étape. »

Sébastien Ogier a indiqué que ce transfert finalisait des discussions ayant débuté il y a trois ans à l’annonce du retour en WRC de Toyota après dix-huit années d’absence.

« Nous en avions déjà discuté fin 2016 », a confié le Français. « Même si nous n’avions pas réussi à concrétiser nos discussions d’alors, je suis désormais extrêmement comblé de pouvoir commencer à travailler avec une marque aussi emblématique que Toyota et le héros de mon enfance, Tommi Mäkinen. Nous sommes trois nouveaux pilotes au sein de l’équipe. Tout le défi sera de découvrir la voiture et tout le reste, mais nous ferons de notre mieux pour être performants le plus rapidement possible. »

Elfyn Evans, dont la seule victoire en 86 départs en WRC a été signée au Rallye de Grande-Bretagne 2017, espère que l’expertise de Tommi Mäkinen, quatre fois titré chez les pilotes, lui permettra de remporter plus de trophées au plus haut niveau.

« Tommi a rencontré beaucoup de succès en tant que pilote et sait ce qu’il faut pour performer à ce niveau », a déclaré le Gallois. « C’est génial de pouvoir désormais traiter avec lui et j’ai hâte de faire plus ample connaissance avec l’équipe pendant que nous nous préparons pour le coup d’envoi de la prochaine saison. »

Après avoir pris le volant d’une Toyota Yaris WRC pour la première fois à l’âge de seize ans, Kalle Rovanperä s’est montré reconnaissant envers la confiance que lui témoigne son compatriote Tommi Mäkinen.

« Je suis sûr que l’année prochaine sera extrêmement exigeante », a-t-il conclu. « Les plus grands défis seront d’apprendre une nouvelle voiture et les rallyes inédits au calendrier. Bien sûr, il faudra surtout découvrir la voiture, la vitesse et tout ce qui va avec au début. Sébastien et Elfyn seront d’excellents équipiers grâce à leur expérience. J’ai tant de choses à apprendre à leurs côtés que c’est bien de les avoir dans l’équipe ! »