Officiel : Voici la liste de tous les engagés aux 24h du Mans 2022

La 90e édition des 24 Heures du Mans, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC, se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Ce vendredi 29 avril, la liste provisoire des 186 pilotes engagés est révélée. Passage en revue des équipes qui ont complété leurs équipages.

Cette année, ce seront donc 186 pilotes, qui évolueront et se relaieront sur les 13, 626 km du grand circuit des 24 Heures. Parmi eux, 6 femmes (Lilou Wadoux, Sophia Floersch, Rahel Frey, Michelle Gatling, Sarah Bovy et Katherine Legge), un octuple champion du monde des rallyes (Sébastien Ogier), un célèbre acteur (Michael Fassbender), de multiples vainqueurs des 24 Heures du Mans (Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Romain Dumas, Nick Tandy…) ou encore d’anciens pilotes de Formule 1 (Giancarlo Fisichella, Esteban Gutierrez, Robert Kubica, Sébatien Bourdais...).

Certaines équipes ont complété ou annoncé leurs équipages. Découvrez les nouveaux trios de pilotes pour la 90e édition des 24 Heures du Mans.

Zoom sur...

DKR Engineering

L’équipe luxembourgeoise qui a décroché son invitation grâce à son titre acquis dans la catégorie LMP3 de l’European Le Mans Series 2021 a officialisé le nom du troisième pilote qui fera équipe avec Laurents Hörr et Jean Glorieux. Il s’agit d’Alexandre Cougnaud (30 ans). Ce pilote vendéen va participer à ses premières 24 Heures du Mans. Précisons qu’en 2018, il avait pris part à la Journée Test avec Graff Racing-SO24.

Algarve Pro Racing

Sur l’Oreca #47 de cette formation portugaise qui compte cinq participations aux 24 Heures du Mans, nous retrouvons Sophia Floersch, John Falb et Jack Aitken. Âgé de 26 ans, Aitken est le pilote de réserve de l’écurie Williams en Formule 1. En 2020, il a disputé le Grand Prix de Sakhir en remplacement de George Russell. Cette saison, il participe à l’European Le Mans Series avec le Racing Team Turkey. Il s’est récemment classé sixième des 4 Heures du Castellet, première manche de la saison.

Inception Racing

Cette équipe britannique a obtenu son invitation après avoir remporté la catégorie GT de l’Asian Le Mans Series 2022. Elle se prépare à participer à ses deuxièmes 24 Heures du Mans. Pour piloter sa Ferrari 488 GTE Evo engagée en catégorie LMGTE Am, elle fera confiance à Alexander West, Côme Ledogar (quatre participations) et Marvin Klein. Ce dernier a gagné la Porsche Carrera Cup France l’an passé. En 2018, il a disputé une course de la Michelin Le Mans Cup (au Castellet) avec Cool Racing. Il a aussi pris part à Road To Le Mans avec l’équipe suisse la même année.

AF Corse

L’équipe pilier de la catégorie LMGTE Am engagera trois Ferrari 488 GTE Evo cette année. L’équipage de la #61 n’était pas totalement connu puisque seul Louis Prette était annoncé au volant de cette voiture. Il fera équipe avec l’américain Conrad Grunewald et le français Vincent Abril (deux participations).

JMW Motorsport

Avec 12 participations, cette équipe britannique est fidèle aux 24 Heures du Mans et à la catégorie LMGTE. Pour cette 90e édition, la Ferrari #66 sera pilotée par Renger Van der Zande (quatre participations), Mark Kvamme (pilote régulier de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship) et Jason Hart. Rappelons que l’an passé, JMW Motorsport avait été contraint à l’abandon à la suite d’une casse de la boîte de vitesse.

Weather Tech Racing

C’est une troisième participation qui se profile pour cette équipe américaine. Après deux engagements en LMGTE Pro, Weather Tech Racing arrive en LMGTE Am avec l’envie de briller. Pour cette 90e édition, son trio de pilotes est constitué de Cooper MacNeil, Julien Andlauer, vainqueur de la catégorie LMGTE Am en 2018 avec Dempsey-Proton Racing et Gianluca Giraudi.

Hardpoint Motorsport

Cette équipe américaine, débutante aux 24 Heures du Mans, doit son invitation à Rob Ferriol qui a remporté le Bob Akin Award la saison passée en IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Pour ces premières 24 Heures du Mans, elle bénéficiera du soutien technique de Proton Compétition. Rob Feriol fera équipe avec Katherine Leege qui a disputé trois courses du FIA WEC l’an passé avec Iron Lynx et le Belge Adrien de Leener déjà vu au Mans en 2020 sur une Porsche de Dempsey-Proton Racing.