Officiel : Vandoorne et De Vries avec Mercedes en Formule E

Après Porsche, qui a présenté la première monoplace de Formule E de son histoire, c’est Mercedes qui en a fait de même. L’équipe arrive dans la discipline en lieu et place de HWA Racelab, qui servait d’équipe de test pendant un an pour préparer le terrain.

C’est toujours HWA AG qui s’occupera de la gestion de l’équipe, mais sous la bannière Mercedes-Benz EQ Formula E Team. Et pour lancer cette nouvelle aventure, l’équipe a dévoilé sa livrée et ses pilotes.

Ce sont Stoffel Vandoorne, déjà pilote HWA Racelab la saison dernière, et Nyck de Vries, l’actuel leader du championnat F2, qui seront au volant des monoplaces aux teintes grise, noire et bleue électrifiée.

A noter que le directeur nommé par l’équipe est Ian James, qui travaille pour le groupe Daimler depuis 2005 et a supervisé le projet l’an dernier en se déplaçant sur chacune des manches de la saison 5.

"Je suis ravi de rejoindre Mercedes" a déclaré Vandoorne. "J’ai déjà de l’expérience dans la discipline avec HWA l’an dernier. Je suis heureux de devenir membre officiel de la famille Mercedes. C’est une grande opportunité pour nous tous. La voiture est fantastique et j’ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir. Le potentiel est énorme et j’ai hâte que l’on commence."

De son côté, de Vries débutera sa carrière en Formule E juste avant de finir sa saison de F2, une semaine précisément, pour jouer le titre à Abu Dhabi : "C’est un sentiment spécial d’être choisi par Mercedes et j’en suis honoré. La Formule E est une plateforme incroyable et déjà une des plus grosses et plus professionnelles disciplines hors de la F1."

"J’ai été très bien accueilli par l’équipe et j’adore bosser avec eux. C’est nouveau pour moi. Et c’est pourquoi, honnêtement, je ne me fixe pas d’objectifs pour cette première saison. Mercedes veut jouer les victoires et les titres. J’espère que ça arrivera le plus vite, mais jusque-là, l’équipe et moi nous attendons à devoir beaucoup progresser."