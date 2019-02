Officiel : Toyota prolonge en WEC pour une année de plus... sans Alonso ?

Toyota a dévoilé ses projets en sport mécanique pour les prochains mois et prochaines années, confirmant au passage son engagement en WEC pour une année supplémentaire. L’obtention de la victoire aux 24 Heures du Mans et les titres mondiaux qui lui semblent promis n’ont pas stoppé l’enthousiasme de la marque pour l’endurance.

Vainqueur des 24 Heures du Mans 2018 avec Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, Toyota disputera l’édition 2019 avec les mêmes équipages et les mêmes ambitions dans le cadre de la supersaison 2018-19.

La marque japonaise disputera donc la saison 2019-2020 dans le championnat, qui sera la dernière avant le changement de réglementation et l’arrivée, pour la saison 2020-21, des règles nommées ’Hypercar’, où l’on espère voir davantage de constructeurs engagés sur le long terme.

Du côté des pilotes, on peut s’attendre pour la saison 2019-20 à un statu quo dans la numéro 7, avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose-Maria Lopez, tandis que si Buemi et Nakajima devraient rester, Fernando Alonso a déclaré qu’il évaluait encore une prolongation de contrat.