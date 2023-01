Officiel : Théo Pourchaire poursuit en F2 avec ART Grand Prix

Par Franck Drui 19 janvier 2023 - 12:05





ART Grand Prix annonce la poursuite de sa collaboration avec Théo Pourchaire dans le championnat FIA Formule 2. À 19 ans, le jeune Français a gravi les échelons du karting en remportant un titre par année de 2013 à 2016. Sa première année de sport automobile, en 2018, s’achève avec un titre de champion de France de Formule 4 Junior et 14 victoires en 18 courses.

L’année suivante, Théo accède à la scène internationale avec la même réussite en devenant champion d’ADAC F4. Vice-champion de Formule 3 en 2020 dès sa première année dans la discipline et pour sa première saison avec ART Grand Prix, il franchit le palier de la Formule 2 l’année suivante. Vice-champion en 2022, il compte 5 victoires dans la catégorie.

"Je ne pourrai pas être plus heureux de prolonger ma carrière dans ce championnat de haut niveau qu’est la Formule 2 avec ART Grand Prix qui est devenue une famille pour moi," commente Théo Pourchaire.

"Nous avons vécu des moments intenses ces trois dernières années et il est important de préparer 2023 avec une équipe qui me connait et qui sait comment me mettre dans les meilleures conditions. Nous avons manqué de réussite l’année dernière, mais nous en avons tiré une expérience qui nous rend encore plus forts et je ferai tout pour apporter le titre à ART Grand Prix."

Pour le directeur, Sébastien Philippe, "Théo sera encore l’un des plus jeunes pilotes du plateau, mais il a acquis une maturité technique et humaine qui, alliée à sa rapidité et à sa combativité, sera un atout majeur pour être constant aux avant-postes et pour aider l’équipe dans ses orientations techniques."

"La saison dernière nous a montré combien chaque détail compte et après deux saisons de Formule 2 avec Théo, la mission d’ART Grand Prix sera de maîtriser tout ce qui est en notre pouvoir pour optimiser nos chances de conquérir le titre en 2023."