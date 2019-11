Officiel : Shwartzman rejoint Schumacher chez Prema

Prema Racing a annoncé son duo pour la saison 2020 de Formule 2. L’équipe a décidé de conserver Mick Schumacher, auteur d’une première saison difficile dans la discipline, qui aura la chance de repartir pour un second exercice en connaissant les tracés et les procédures de son équipe.

"Je profiterai de cette expérience en débutant la saison, j’ai hâte de commencer" a déclaré l’Allemand. "Faire équipe avec Prema semble naturel, alors que nous avons travaillé et grandi ensemble depuis longtemps, et je ne peux que les remercier pour leur confiance en moi. Je ferai tout pour leur donner raison."

Sean Gelael n’est pas prolongé par l’équipe italienne et sera remplacé par Robert Shwartzman. Le Russe était pilote Prema en F3 cette année et a remporté le titre de la nouvelle discipline remplaçant le GP3, et succédant au regretté Anthoine Hubert.

"Ce sera la troisième année consécutive pour moi avec l’équipe, nous nous connaissons bien et il y a une très grande alchimie" a déclaré Shwartzman. "Notre objectif est de remporter le championnat car nous avons montré cette année que, même avec une nouvelle voiture et beaucoup d’inconnues, il est possible d’être directement à l’avant."

"Je suis sûr que nous avons ce qu’il faut pour le refaire en 2020. Je ferai de mon mieux pour apprendre les pneus et la voiture aussi vite que possible afin d’être au plus haut niveau dès le début. Je remercie Ferrari, la Ferrari Driver Academy et SMP Racing pour leur soutien."