Officiel : Pourchaire prolonge en F2 avec ART Grand Prix

ART Grand Prix a officialisé sa troisième année de collaboration avec Théo Pourchaire dans le cadre du championnat FIA de Formule 2.

Après avoir brillé sur les scènes nationale et internationale en karting, Théo a conclu en beauté sa première saison complète de monoplace en remportant l’ADAC F4 en 2019, à l’âge de 16 ans. L’année suivante a vu le tandem ART Grand Prix/Théo se battre pour le titre de FIA Formule 3 jusqu’à la dernière course alors que le jeune Français est devenu le plus jeune vainqueur d’une course dans l’histoire de la F3.

En 2021, Théo a franchi une marche supplémentaire en intégrant les rangs de la Formule 2 où il a fait preuve de talent et de brio pour une première saison marquée par plusieurs victoires et podium. Il s’est notamment imposé à Monaco en devenant le plus jeune vainqueur de Formule 2, à 17 ans, 9 mois et 2 jours.

Théo est un membre de la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) depuis 2017 et a également été recruté par la Sauber Academy en 2019 avec laquelle il a effectué un premier roulage en Formule 1, lors d’une séance de test, la saison dernière.

"Je suis fier de continuer avec ART Grand en 2022 en F2" a déclaré le pilote. "C’est un honneur pour moi de travailler avec une aussi belle équipe, ce sera la troisième année et elle est devenue une famille pour moi. Continuer avec elle dans l’antichambre de la F1 est un programme très excitant."

"Je remercie Sauber Academy qui m’accompagne encore une fois. L’année sera chargée, je veux prendre du plaisir et engranger de l’expérience pour la suite. Nous sommes plus déterminés que jamais et nous viserons le titre F2."

Sébastien Philippe, directeur de l’équipe, est lui aussi satisfait de ce partenariat : "Poursuivre l’aventure ensemble a du sens ! Théo a montré la palette de ses talents et ils sont nombreux sur le plan de l’humain et du sportif."

"Sa motivation et sa détermination sont en phase avec celle d’ART Grand Prix, la préparation hivernale se passe bien et lorsque l’on sait qu’on a tous les atouts de son côté, on ne peut que viser le titre."