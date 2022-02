Officiel : Peugeot fera débuter sa 9X8 en course après Le Mans

Officiellement engagé dans le Championnat du Monde FIA d’Endurance 2022, le Team PEUGEOT TotalEnergies lancera l’Hypercar Hybride PEUGEOT 9X8 en course à l’été 2022. La fin de l’hiver et le printemps 2022 sont consacrés au développement : le Team, les pilotes et la voiture enchaînent simulations et essais avant l’homologation décisive par les instances de la FIA, qui marquera l’entrée en compétition des deux 9X8 portant les numéros #93 et #94. L’homologation figera aussi jusqu’en 2025 les définitions techniques de la voiture.

PEUGEOT concentre tous ses efforts sur le développement de la fiabilité et de la performance de la 9X8, qui affrontera une concurrence extrêmement relevée dans le contexte de ce que les observateurs appellent volontiers le Nouvel âge d’or de l’Endurance. Les débuts en course de la 9X8 auront donc lieu après les 24 Heures du Mans 2022. Mais PEUGEOT anticipera dès cette année dans la Sarthe sa participation à l’édition 2023 avec quelques surprises pour les fans et les spectateurs.

Olivier Jansonnie, Directeur Technique du programme PEUGEOT WEC, sur les enjeux du développement d’une Hypercar et l’importance capitale de son homologation :

Quelle est la réglementation en termes d’homologation ?

Toute LMHypercar doit être homologuée pour courir. Après l’homologation, sa conception ne peut plus être modifiée jusqu’en 2025, sauf exceptions définies par des conditions très strictes. Ces modifications doivent faire l’objet de « Jokers EVO ». Ceux-ci sont limités à cinq sur la période 2021-2025, sauf cas de force majeure bien précis, affectant la sécurité ou la fiabilité par exemple… Contenir les évolutions est important, car la performance d’une voiture en constante évolution technique ne pourrait pas être ajustée par le processus itératif de la « Balance Of Performance » (BoP). L’homologation quant à elle consiste en une succession d’étapes jalons. Son déroulement et son calendrier sont définis de manière très précise. Le processus s’achève avec le dépôt d’un dossier d’homologation décrivant de manière extrêmement détaillée les organes du véhicule (photos, poids…), ainsi que par un test aérodynamique en soufflerie et une inspection du véhicule par FIA/ACO. A ce stade, le véhicule est « gelé ». Ses paramètres de performance sont ensuite évalués pour ajuster sa puissance, sa masse, la vitesse minimum de déploiement de l’énergie hybride, qui sont les leviers d’action de la Balance Of Performance.

A quel moment juge-t-on qu’on peut faire homologuer la voiture ?

Un constructeur juge qu’il peut homologuer une voiture lorsqu’il considère avoir atteint le niveau de performance et de fiabilité requis pour prétendre être éligible au processus de « Balance Of Performance » : c’est à dire qu’il puisse avoir les mêmes chances théoriques de victoire que ses concurrents en WEC et aux 24H du Mans. Il accepte dès lors que son véhicule ne puisse presque plus évoluer techniquement.

Pourquoi des débuts en course à l’été ?

Cela nous donne tout simplement le temps d’atteindre le niveau de fiabilité requis. Pour des raisons évidentes de réglages de la Balance Of Performance, une participation aux 24 Heures du Mans n’aurait été possible qu’à condition de participer à la course WEC précédente – les 6H de Spa-Francorchamps en l’occurrence (7 Mai 2022). Notre planning nous permet de concentrer nos équipes et nos ressources sur nos séances d’essais, qui ne seront pas interrompues par la participation aux courses de Spa-Francorchamps et du Mans.

Le Mans est la course la plus difficile du championnat, notamment en termes de fiabilité et d’exploitation. Nous commencerons par des courses moins longues, ce qui nous permettra de démarrer progressivement dans la discipline. Comme pour nos voitures de série quand nous avons à choisir entre le délai et la qualité, nous choisissons la qualité.