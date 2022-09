Officiel : Palou reste chez Ganassi, Rosenqvist chez McLaren

Par Emmanuel Touzot 14 septembre 2022 - 16:58





Après le dénouement du feuilleton entourant McLaren et Oscar Piastri en F1, celui autour de l’équipe de Woking, d’Alex Palou et de Chip Ganassi Racing a lui aussi vu son dénouement. Comme on le sentait récemment, l’Espagnol poursuivra l’an prochain dans la Dallara Honda numéro 10 de CGR.

McLaren l’avait recruté pour 2023 mais Ganassi avait tenté de récupérer son contrat, lançant des démêlés judiciaires qui se sont donc conclus aujourd’hui. Champion 2021 et vainqueur de la dernière course 2022 à Laguna Seca ce dimanche, Palou conservera son baquet.

Après son dernier succès, il avait déclaré après la course que les négociations avançaient bien avec Ganassi, et un terrain d’entente a été trouvé. De plus, il aura la possibilité de rouler avec McLaren sur des vieilles F1, pour un programme avec les anciennes voitures, comme Colton Herta.

Rosenqvist récupère son baquet chez McLaren

En toute logique, Arrow McLaren SP a confirmé que Felix Rosenqvist serait de retour dans la Dallara Chevrolet n°7 l’année prochaine. Le Suédois a fait une excellente fin de saison pour terminer huitième du championnat, et accompagnera donc Pato O’Ward et Alexander Rossi dans l’équipe l’année prochaine.

"Il n’y a pas de meilleure façon d’aborder l’intersaison qu’avec cette nouvelle !" s’est félicité Rosenqvist. "J’adore cette équipe et je suis très heureux de continuer à travailler avec toutes les personnes incroyables que j’ai appris à connaître au cours des deux dernières saisons."

"Avec tout ce que l’équipe a dans le pipeline, la relation continue avec Pato et l’arrivée d’Alex Rossi, nous allons sortir notre meilleur jeu en 2023. Ce sera la saison la plus excitante pour moi jusqu’à présent. Vivement le mois de mars !"