Officiel : Pagenaud rejoint Meyer Shank Racing en 2022

Simon Pagenaud rejoindra Meyer Shank Racing pour la saison 2022 d’IndyCar et pilotera la voiture n° 60 pilotée par Jack Harvey cette saison (photo). Le vainqueur de l’Indy 500 2019 fera équipe avec le quadruple vainqueur de la mythique épreuve, Helio Castroneves, qui sera au volant de la n° 06.

Pagenaud rejoindra MSR, une jeune équipe INDYCAR qui n’a cessé de renforcer sa présence dans la série. MSR a débuté en 2017 en participant à une seule course, les 500 Miles d’Indianapolis, qu’elle a remportée en 2021 avec Castroneves.

2022 marquera la première campagne à temps plein de l’équipe avec deux voitures, et avec deux vainqueurs des 500 Miles d’Indianapolis pour viser la victoire aux 500 Miles d’Indianapolis et le titre.

"C’est une période très excitante dans ma carrière" a déclaré Pagenaud. "MSR a prouvé qu’il s’agissait d’une organisation d’une grande qualité lorsqu’elle a remporté les 500 Miles d’Indianapolis. Nous associer, Helio et moi, aidera notre équipe en 2022 et au-delà. J’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi."

Mike Shank, le copropriétaire de l’équipe, pense être bien armé pour aller chercher un autre succès aux 500 Miles, et veut construire un objectif de titre : "L’année prochaine sera une grande année pour MSR et je pense que nous avons un très bon duo de pilotes avec Simon et Helio."

"Nous avons construit ce programme chaque année, en grandissant avec nos partenaires et en travaillant pour réunir tous les ingrédients dont nous avons besoin pour être compétitifs."

"Notre victoire aux 500 Miles d’Indianapolis a été une grande percée, et nous sommes impatients d’avoir un programme compétitif et la chance de nous battre pour des victoires et des podiums, où que ce soit, et je pense que cette formation nous aidera à le faire."