Officiel : Martins passe en F2 et poursuit avec ART Grand Prix

Par Franck Drui 20 janvier 2023 - 12:01





Après avoir annoncé hier poursuivre avec Théo Pourchaire, ART Grand Prix prolonge sa collaboration avec Victor Martins pour sa première année dans le championnat de Formule 2.

Champion en titre de Formule 3 avec ART Grand Prix, Victor avait également coiffé sa première couronne internationale avec l’équipe française, en 2020, en totalisant 7 victoires, 14 podiums, 10 pole positions et 8 meilleurs tours en 20 courses en Formule Renault Eurocup.

Victor a effectué ses premiers tours de roue en Formule 2 lors des essais d’Abou Dhabi, fin novembre 2022, où il a pris ses marques avec succès.

"La saison 2023 sera excitante et motivante. Après une année réussie avec ART Grand Prix, je n’envisageais pas la prochaine étape avec une autre équipe," explique Victor Martins.

"Je suis impatient de découvrir ce championnat si relevé et compétitif avec une équipe aussi professionnelle et expérimentée. Les tests ont permis de lever les petits doutes que je pouvais avoir sur mon adaptation puisque je me suis senti à l’aise et en confiance. Mon objectif sera donc de faire tout mon possible pour remporter le titre dès la première année. Avec ART Grand Prix, j’ai tous les outils pour avoir de grandes ambitions."

"Relever le défi de la Formule 2 avec Victor est une suite logique après une année 2023 intense et conclue par le premier titre d’ART Grand Prix dans l’ère moderne de la F3," ajoute Sébastien Philippe, patron de l’équipe.

"Victor a énormément progressé en 2022 et il a prouvé dans des conditions difficiles humainement et sportivement qu’il avait la force mentale et le talent pour réussir de grandes choses au plus haut niveau du sport automobile. Les essais d’Abou Dhabi nous ont confortés dans sa capacité à s’adapter vite et bien à sa nouvelle monoplace. Sa détermination, son enthousiasme et son esprit conquérant seront des armes dans un championnat où la concurrence est rude."

Le plateau de Formule 2 pour la saison 2023 affiche donc presque complet. Seul le coéquipier de Dennis Hauger chez MP Motorsport est encore inconnu.