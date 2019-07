Officiel : Lotterer quitte DS Techeetah et rejoint Porsche

Les rumeurs à ce sujet avaient enflé lors de la dernière manche de la Saison 5 de Formule E, à New York, et c’est maintenant officiel : André Lotterer quitte DS Techeetah et rejoindra Porsche, nouvel entrant dans la discipline pour la saison 2019/2020.

L’Allemand était pilote Porsche en 2017 lors de la dernière année d’engagement du constructeur en WEC, et avait gagné la classique sarthoise à trois reprises avec Audi. Depuis deux ans, il était chez DS Techeetah en Formule E et a terminé les deux saisons au huitième rang, avec deux podiums à chaque fois.

La saison prochaine, il rejoindra donc Neel Jani, qui a déjà été officialisé comme premier pilote de l’équipe, pour ce qui sera la première saison du constructeur de Stuttgart en Formule E.

"J’ai hâte de rouler pour Porsche en Formule E lors de la saison 2019/2020" a déclaré Lotterer. "Je fais partie de la famille Porsche depuis 2017 et j’ai beaucoup de bons souvenirs de succès communs, particulièrement avec Neel."

"Nous avons piloté ensemble en 2017 chez Porsche, mais aussi chez Rebellion en WEC ces deux dernières années. C’est bien que nous soyons maintenant le duo pour l’équipe Porsche en Formule E. J’ai hâte de démarrer cette future collaboration avec l’équipe."