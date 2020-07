Officiel : Le WRC annonce sa reprise avec le Rallye d’Estonie

L’Estonie accueillera le Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois en septembre prochain à l’occasion de la reprise de la saison 2020 après une longue pause forcée par la pandémie de Covid-19.

Organisé comme Événement Promotionnel Officiel du WRC l’an passé, le Rallye d’Estonie (4-6 septembre) rejoint désormais le calendrier 2020, faisant ainsi du pays balte deviendra le trente-troisième à accueillir un rendez-vous du Championnat du Monde FIA des Rallyes depuis sa création en 1973.

Dans le calendrier révisé annoncé par WRC Promoter, le Rally Italia Sardegna initialement prévu en juin avant la suspension de la saison après les trois premières manches a été reporté du 29 octobre au 1er novembre.

L’épreuve sur terre en Estonie précèdera les événements prévus en Turquie (24-27 septembre) et en Allemagne (15-18 octobre). Après l’Italie, le Japon clôturera la saison en conservant également ses dates initiales (19-22 novembre).

Huit épreuves minimum composeront donc la saison 2020 et WRC Promoter poursuit ses discussions déjà bien avancées avec le Rallye d’Ypres (2-4 octobre) dans le but d’intégrer la Belgique sous peu au calendrier. Les échanges avec la fédération automobile et karting croate progressent également dans ce sens.

Reporté en avril dernier, le Rallye d’Argentine attirant traditionnellement près d’un million de fans dans la province de Cordoba a hélas dû être annulé cette année.

L’arrivée de l’Estonie en WRC a été officialisée ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse à Tallinn en présence de Jüri Ratas, Premier ministre estonien, et Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter.

Ce nouveau rendez-vous devrait assurer un week-end riche en émotions au champion du monde en titre Ott Tänak, qui aura ainsi l’occasion de se produire devant ses fans et compatriotes pour la première fois dans le cadre d’une manche du WRC.

Après un shakedown et une cérémonie d’ouverture le vendredi, le Rallye d’Estonie proposera un format court de deux étapes disputées le samedi et le dimanche. L’épreuve sera centrée autour de Tartu, dans l’est du pays, et le parc d’assistance sera établi au musée national estonien. Davantage de détails seront prochainement annoncés.

En basculant du début de l’été à l’automne, le Rally Italia Sardegna proposera aux concurrents des conditions plus fraîches sur les routes cassantes du nord de la Sardaigne. Le rendez-vous sera toujours basé à Alghero tandis les détails de l’itinéraire seront bientôt connus.

Le Championnat du Monde FIA des Rallyes avait bouclé ses trois premières manches du calendrier au Monte-Carlo, en Suède et au Mexique avant que le coronavirus ne mette un coup d’arrêt à la saison. Sextuple champion du monde, Sébastien Ogier occupe la tête du classement général tandis que son équipe Toyota Gazoo Racing mène du côté des constructeurs.

Directeur général de WRC Promoter, Oliver Ciesla a déclaré qu’une reprise en septembre donnait le temps nécessaire aux organisateurs des événements et aux concurrents pour être fin prêts.

« L’annonce d’aujourd’hui envoie un message clair : le WRC est prêt à repartir en 2020 », a-t-il déclaré. « WRC Promoter a travaillé sans relâche avec la FIA, les concurrents, équipes et rallyes potentiels, dans des circonstances exceptionnelles pour ajuster le calendrier. Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que le WRC reprendra au moment adéquat tout en assurant une saison digne d’un championnat du monde. Le WRC éveille les passions en Estonie et en Italie. L’attente, sur place et dans notre sport, nous permettra de décompter rapidement les jours avant la reprise du championnat de septembre. »

« Après plusieurs semaines de discussions nécessitant une grande flexibilité de la part de tous les acteurs en ces temps sans précédent, je suis ravi d’annoncer le calendrier de reprise de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes », a confié Yves Matton, directeur rallye de la FIA. « À la lumière de ce calendrier révisé, je suis convaincu que nous organiserons au moins huit événements cette année grâce à l’engagement et au travail exceptionnel des organisateurs. »

« Avec son statut de nouvelle épreuve, le Rallye d’Estonie rouvrira la saison en septembre et je sais que la fédération estonienne de sport automobile et l’équipe organisatrice disposent déjà d’une base solide et mettent tout en œuvre pour organiser un événement aux normes du championnat du monde. En parallèle, un énorme travail a été mené avec l’ACI et les organisateurs du Rally Italia Sardegna pour reprogrammer l’événement et je suis heureux qu’ils aient pu trouver un créneau fin octobre pour ce rendez-vous très attendu. »

« Les préparatifs de ces épreuves battent maintenant leur plein tout en accordant la plus grande attention aux recommandations clés autour des grands rassemblements dans le contexte du Covid-19 », a-t-il conclu. « Nous sommes naturellement vraiment déçus de ne pas avoir pu trouver de solution viable sur le plan logistique pour reprogrammer le Rallye d’Argentine, notamment après tout le travail mené par l’Automóvil Club Argentino et chaque membre de l’organisation. »

Tous les événements seront ouverts aux concurrents des catégories support WRC2 et WRC3. Les prochaines dates du Championnat FIA Junior WRC seront annoncées séparément.

Calendrier 2020 *

1. Monte-Carlo 23-26 janvier

2. Suède 13-16 février

3. Mexique 12-15 mars

4. Estonie 4-6 septembre

5. Turquie 24-27 septembre

6. Allemagne 15-18 octobre

7. Italie 29 octobre - 1er novembre

8. Japon 19-22 novembre

* Le Rallye d’Ypres (Belgique, 2-4 octobre) et la Croatie (dates à confirmer) sont en lice pour compléter le calendrier 2020.