Officiel : Le WEC organisera les 6 Heures du Qatar en 2024

Par Emmanuel Touzot 13 décembre 2022 - 12:33





Le Qatar continue de faire son arrivée en sport automobile. Après la F1, qui retournera à Losail en 2023 pour au moins dix éditions, c’est le WEC qui a annoncé une nouvelle manche au Moyen-Orient, dans l’Emirat.

Un contrat de six saisons minimum a été signé pour l’organisation des 6 Heures du Qatar, qui se tiendront à Losail de 2024 à 2029, au minimum. Le circuit aura également la charge d’accueillir les essais de pré-saison, et la manche qatarie ouvrira la saison.

La conférence s’est tenue à Doha, et l’annonce s’est faite en présence de quatre prototypes Hypercar du WEC. Pour la première fois, la Ferrari 499 P, la Peugeot 9X8, la Porsche 963 et la Toyota GR010 étaient réunies pour l’occasion.

"Le Qatar est important pour nous car ils rénovent totalement la piste" a déclaré Frédéric Lequien, le PDG du WEC. "La piste que nous allons utiliser en 2024 sera l’une des plus modernes au monde. C’est assez intéressant."

"Ensuite, commencer la saison un peu plus tôt est également une bonne chose. La météo sera bonne. En plus de cela, nous devons être totalement transparents et expliquer comment nous faisons un calendrier. Le calendrier est un équilibre parfait pour le promoteur."

"C’est aussi une question de soutien. Le Qatar nous soutient, c’est clair. Pour le championnat du monde, c’est important, d’avoir le soutien de certains pays, afin de continuer à aller sur de vieux circuits très traditionnels en Europe où nous n’avons pas de soutien."