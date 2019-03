Officiel : Le calendrier WTCR 2019 enfin confirmé par la FIA

La FIA a profité de la réunion de son Conseil Mondial pour officialiser le calendrier du WTCR, à tout juste un mois des premières courses de la saison. Les week-ends se dérouleront donc sur deux jours, et un seul changement est apporté par rapport à la version initialement proposée.

En effet, la manche de Sepang est reculée d’une semaine et se déroulera le week-end du 15 décembre et non du 8. La pause estivale reste inchangée et ce seront donc plus de deux mois sans courses qui auront lieu entre le Portugal (6-7 juillet) et la Chine (14-15 septembre).

Le calendrier pour 2019 est mis à jour comme suit :

7 avril - Maroc - Marrakech

28 avril - Hongrie - Hungaroring

12 mai - Slovaquie - Slovakiaring

19 mai - Pays-Bas - Zandvoort

22 juin - Allemagne - Nordschleife

7 juillet - Portugal - Vila Real

15 septembre - Chine - Ningbo

27 octobre - Japon - Suzuka

17 novembre - Macao - Macao

15 décembre - Malaisie - Sepang