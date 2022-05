Officiel : Lamborghini arrivera en WEC dès 2024

Lamborghini a annoncé officiellement ce matin son engagement en WEC pour 2024. La firme italienne participera au championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans dans deux ans.

Lamborghini Squadra Corse développe actuellement un prototype LMDh, qui roulera en catégorie Hypercar et dans le championnat américain IMSA en catégorie GTP. L’engagement de la marque en LMDh a pour objectif des victoires de prestige comme 24 Heures du Mans, les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring.

"Ce passage à l’échelon supérieur voitures de sport marque une étape importante pour notre entreprise" a déclaré Stephan Winkelmann, le PDG de Lamborghini. "Nous allons nous mesurer aux meilleurs, sur les terrains les plus exigeants."

"D’une part, cela donnera encore plus de visibilité à notre programme de sport automobile, qui connaît un grand succès, mais cela nous permettra également de tester les technologies de demain. Nos prototypes LMDh deviendront notre laboratoire ouvert le plus sophistiqué sur quatre roues."

Fidèle à la réputation de la marque en matière de course et à son héritage dans le domaine de l’innovation, Squadra Corse fait le pas vers un paysage sportif automobile dominé par la propulsion hybride. La catégorie LMDh est logique pour la marque puisque d’ici fin 2024, toute la gamme Lamborghini sera hybride.

Le responsable motorsport de Lamborghini, Giorgio Sanna, se félicite de cet engagement : "Je suis très heureux que Lamborghini franchisse cette étape, avec l’arrivée en LMDh au plus haut niveau de la compétition en voitures de sport. Le prototype LMDh jouera un rôle particulier dans la stratégie."

Le WEC et les 24 Heures du Mans s’en réjouissent

Comme Alpine, Lamborghini arrivera donc un an après l’édition du centenaire, qui se tiendra l’an prochain, et lors de laquelle de nombreuses marques s’engageront, à l’image de Peugeot, Porsche, Acura ou encore BMW et Cadillac.

"Être rejoint par une marque aussi prestigieuse que Lamborghini est fantastique pour les courses d’endurance" a déclaré le président de l’Automobile Club de l’Ouest, Pierre Fillon. L’organisateur des 24 Heures du Mans salue l’engouement autour de cette nouvelle ère de l’endurance.

"L’Hypercar, nouvelle catégorie supérieure de la discipline, a attiré les constructeurs automobiles du monde entier. Nous allons bientôt célébrer le centenaire des 24 heures du Mans, et un nouvel âge d’or de l’endurance vient de commencer. Pour ma part, je suis prêt à en profiter au maximum."

Frédéric Lequien, le PDG du WEC, a lui aussi fait part de son plaisir de voir des marques aussi importantes s’engager au Mans et en championnat du monde : "Nous sommes honorés que Lamborghini rejoigne la catégorie Hypercar du WEC à partir de 2024."

"Lamborghini est une marque emblématique, mais elle n’a jamais concouru dans la catégorie reine des courses d’endurance auparavant. Elle rejoindra le WEC à un moment très excitant de son histoire. Pour la saison 2024, nous aurons un plateau exceptionnel de marques en compétition dans notre classe reine."

"La concurrence sera féroce, mais nous ne doutons pas que Lamborghini sera au cœur de la lutte. Lamborghini a connu un grand succès dans d’autres classes de courses d’endurance, nous sommes donc impatients de les voir se battre pour les victoires générales lors de nos événements emblématiques."