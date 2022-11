Officiel : La F2 annonce son calendrier pour 2023

Par Emmanuel Touzot 2 novembre 2022 - 07:00





La F2 a officialisé son calendrier pour la saison 2023, avec 14 manches. Cela représente 28 courses, qui se dérouleront du 4 mars au 26 novembre 2023. Durant ces huit mois, c’est surtout en début de saison que le rythme sera intense.

La Formule 2 débutera comme la F1 à Bahreïn, avant d’aller en Arabie saoudite deux semaines plus tard. Début avril, elle découvrira le circuit de Melbourne pour une manche inédite au calendrier.

Bakou, Imola et Monaco suivront, si bien que l’on aura trois manches sur circuit urbain en six courses, en plus de Melbourne et son tracé semi-permanent. Barcelone arrivera avant une pause de quatre semaines pendant que la F1 ira au Canada.

Il y aura quatre manches au mois de juillet 2023, avant la pause estivale. Après celle-ci, il y aura une triple course, puis une pause toujours trop longue entre les deux dernières manches.

Monza sera en effet du 1er au 3 septembre, et il faudra attendre le week-end du 26 novembre pour clore la saison. Comme toujours, l’attribution de la Superlicence et les négociations pour l’avenir des pilotes de F2 en seront fortement perturbées.

"Nous sommes heureux de confirmer le calendrier de la Formule 2 pour 2023" a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Le championnat continue de jouer un rôle extrêmement important dans l’éclosion des talents du futur."

"Nous sommes impatients de voir la prochaine génération de stars de la F1 prendre la piste lors des 14 manches de la saison 2023, en visitant les circuits préférés des fans et en se rendant également pour la première fois sur l’emblématique Albert Park à Melbourne."