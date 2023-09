Officiel : L’IndyCar révèle son calendrier de la saison 2024

Par Emmanuel Touzot 25 septembre 2023 - 15:48





L’IndyCar a annoncé son calendrier pour la saison 2024, avec quelques changements par rapport à celui de cette année. La saison s’est terminée il y a deux semaines avec le titre d’Alex Palou, obtenu une semaine avant la dernière course de Laguna Seca.

On savait déjà que le circuit californien ne serait plus la manche de clôture de la saison, la ville de Nashville ayant obtenu cette précieuse place, puisqu’en IndyCar, le titre se joue quasiment tout le temps durant la finale.

Laguna Seca obtient ainsi une place le 23 juin, et on peut déjà imaginer qu’il fera très, très chaud à ce moment de l’année. La saison comportera 18 courses, mais seules 17 d’entre elles offriront des points, soit l’équivalent de ce que présentait le calendrier cette année. L’Indy 500 sera toujours à la fin du mois de mai.

Au rang des pertes, on trouve l’ovale du Texas ainsi que le deuxième Grand Prix sur le circuit routier d’Indianapolis. Les deux courses seront remplacées par un double header, une double course sur le Milwaukee Mile.

Enfin, il y aura une 18e course hors championnat, qui se déroulera au Thermal Club (photo), un circuit accessible à de riches adhérents pour les accueillir sur des séjours, et leur permettre de rouler avec leurs voitures personnelles.

Le Thermal Club a accueilli des essais de l’IndyCar cette année, et on y verra donc s’y dérouler une course hors championnat l’an prochain. Il n’y aura aucun point à la clé, mais le vainqueur empochera un million de dollars.

Date Course Circuit 10 Mars Grand Prix of St. Petersburg Streets of St. Petersburg 24 Mars $1 Million Challenge* The Thermal Club 21 Avril Grand Prix of Long Beach Streets of Long Beach 28 Avril Grand Prix of Alabama Barber Motorsports Park 11 Mai GMR Grand Prix Indianapolis Road Course 26 Mai Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway 02 Juin Detroit Grand Prix Streets of Detroit 09 Juin REV Group Grand Prix Road America 23 Juin Grand Prix of Monterey WeatherTech Raceway Laguna Seca 07 Juillet Grand Prix of Mid-Ohio Mid-Ohio 13 Juillet Iowa Race 1 Iowa Speedway 14 Juillet Iowa Race 2 Iowa Speedway 21 Juillet Grand Prix of Toronto Streets of Toronto 17 Août Bommarito 500 World Wide Technology Raceway 25 Août Grand Prix of Portland Streets of Portland 31 Août Milwaukee Race 1 Milwaukee Mile 1er Septembre Milwaukee Race 1 Milwaukee Mile 15 Septembre Music City Grand Prix Streets of Nashville

* Manche hors championnat