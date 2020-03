Officiel : L’IndyCar annule ses quatre premières courses

L’ouverture du championnat IndyCar était prévue pour ce week-end dans les rues de St Petersbourg, mais la progression rapide du coronavirus Covid-19 a poussé les organisateurs à revoir leurs plans.

D’abord modifiée pour être tenue sur un planning raccourci et à huis clos, la course a finalement été abandonnée, et l’IndyCar a officiellement annoncé que les quatre premières courses de la saison, à St Pete, Barber, Long Beach et Austin, seront annulées.

"Après une considération prudente, et notamment des communications régulières avec nos promoteurs, les autorités sanitaires et l’administration des villes de notre marché face au Covid-19, nous avons pris la décision d’annuler tous les événements de l’IndyCar au mois d’avril" explique le communiqué.

"Cela commence avec le Grand Prix de St Petersburg, prévu le 15 mars, jusqu’au Circuit des Amériques à Austin, qui devait avoir lieu du 24 au 26 avril. Bien que nous soyons très déçus de retarder le début de la saison [...], la sécurité de nos fans, participants, employés, partenaires et médias est la priorité absolue."

L’IndyCar travaille maintenant avec les autorités et espère encore pouvoir reprendre ses activités en mai, puisque c’est à ce moment-là que doit se tenir le GP d’Indianapolis et surtout les 500 Miles d’Indianapolis, l’épreuve phare du calendrier.