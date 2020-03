Officiel : L’Indy 500 reporté au 23 août à cause du coronavirus

Avec le report d’une majorité de compétition sportives jusqu’en juin, voire juillet, et le décalage de l’arrivée de la pandémie aux Etats-Unis, il semblait impossible de voir les 500 Miles d’Indianapolis se disputer de manière normale.

C’est désormais une certitude, puisque la 104e édition de la célèbre course a été reportée au dimanche 23 août. C’est d’ailleurs tout le mois de mai, qui est consacré à Indianapolis dans le championnat IndyCar, qui est décalé et scindé.

En effet, le Grand Prix d’Indianapolis, disputé sur le circuit routier 15 jours avant l’Indy 500, se disputera lui le 4 juillet. Et ce 4 juillet aura une saveur particulière pour les fans de sport automobile américain, puisque cette course se disputera l’après-midi, en préambule de la course de NASCAR disputée sur le même circuit.

"Le mois de mai à Indianapolis est mon moment favori de l’année, et je suis déçu comme nos fans de devoir reporter l’Indy 500" a déclaré Roger Penske, propriétaire de l’IndyCar. "Cependant, la santé et la sécurité de nos participants et spectateurs est la priorité, et reporter la course est une décision responsable face aux conditions."