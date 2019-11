Officiel : Giuliano Alesi chez HWA avec Markelov en 2020

Ce sont pas moins de cinq pilotes que la Ferrari Driver Academy a placé en Formule 2 pour la saison 2020. Après l’annonce de Mick Schumacher et Robert Shwartzman chez Prema, la confirmation de Callum Ilott chez UNI-Virtuosi, et la signature de Marcus Armstrong chez ART, c’est Giuliano Alesi qui connaît sa destination pour 2020.

Le Français disputera une deuxième année dans la discipline et pilotera pour la nouvelle équipe HWA Racelab, anciennement Arden, qui a été reprise par la structure présente en F3 et anciennement présente en Formule E.

"J’aimerais remercier HWA AG pour l’accueil superbe et pour la confiance qu’ils mettent en moi" a déclaré Alesi après sa signature. "Je suis très heureux de faire partie de cette impressionnante entreprise."

"Tous les employés sont déjà hautement motivés et j’ai hâte de travailler avec une grande équipe, c’est le plus important pour moi. Je ne peux pas décrire comment je me sens actuellement, je suis aux anges."