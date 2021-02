Officiel : Ferrari sera aux 24 Heures du Mans 2023 en Hypercar

C’est une annonce qui n’était pas attendue mais dont la rumeur se propageait depuis hier soir : Ferrari s’engagera en WEC en 2023, en catégorie Hypercar ! La marque italienne aura donc un double programme constitué d’endurance et de F1.

Le Cheval Cabré fera son retour aux 24 Heures du Mans à ce niveau, alors qu’il est toujours engagé via AF Corse en catégorie GT. La marque affrontera Peugeot, Toyota et Glickenhaus, tandis que Porsche, Audi et Honda seront présents en catégorie LMDh.

Le plateau des 24 Heures du Mans 2023 s’annonce donc exceptionnel, et la présence de Ferrari est certainement due au fait que le programme F1, désormais plafonné sur le plan budgétaire, doive réduire la voilure dès cette année.

"En plus de 70 ans de compétition, sur des circuits autour du monde, nous avons mené nos voitures à roues carrossées à la victoire en explorant des solutions technologiques de pointe" a déclaré le président de Ferrari, John Elkann.

"Des innovations qui naissent en piste et rendent chaque voiture de route produite à Maranello extraordinaire. Avec le nouveau programme Le Mans Hypercar, Ferrari renouvelle encore son implication en sport et sa détermination à être un protagoniste dans les événements sportifs mondiaux majeurs."

Antonello Coletta, directeur de la Ferrari Attività Sportive GT, estime que la marque de Maranello pourrait à nouveau se battre pour des victoires au classement général dans des courses telles que les 24 Heures du Mans ou le titre au général.

"L’annonce d’aujourd’hui confirme l’engagement de Ferrari dans le monde de l’endurance et achève un voyage qui a commencé en 2006 lorsque nous sommes revenus à cette activité, qui nous a ensuite conduit à créer Competizioni GT," a commenté Coletta.

"Depuis, nous avons ramené les voitures du Cheval Cabré à la victoire comme en témoignent nos titres mondiaux et nos victoires aux 24 Heures du Mans. Nous croyons fermement en l’endurance et l’annonce de notre retour dans la classe supérieure du FIA WEC, un championnat dont Ferrari est l’un des fondateurs aux côtés de la FIA et de l’ACO, est une récompense pour nos efforts et le travail acharné de ces dernières années. Il y a beaucoup d’enthousiasme et de désir de relever ce nouveau défi exigeant mais en même temps passionnant."