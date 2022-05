Officiel : Enfin dévoilée avec sa livrée, la Peugeot 9X8 débutera dès juillet à Monza

Moins d’un an après la révélation de la maquette qui présentait son concept et seulement cinq mois après le début de son programme d’essais en piste, le team Peugeot TotalEnergies dévoile aujourd’hui à Portimao, sa voiture de course : la PEUGEOT 9X8, Hypercar 4 roues motrices Hybride (électrique). Celle-ci fera en juillet ses débuts en compétition à Monza, pour la 4e manche du Championnat du Monde d’Endurance 2022 de la FIA (WEC). Le compte à rebours pour PEUGEOT est déclenché.

Le 10 juillet 2022, à Monza, en Italie, une nouvelle ère commencera pour PEUGEOT et l’Endurance. Après les victorieuses 905 et 908, la PEUGEOT 9X8, toute dernière création originale de la marque française, fera son entrée sur les pistes du WEC, apportant une allure inédite à la discipline.

Cette Hypercar disruptive, qui se distingue tout d’abord par l’absence d’un aileron arrière, est conforme au nouveau règlement Le Mans Hypercar (LMH) ACO/FIA, qui privilégie des programmes plus accessibles que le LMP1 mais tout aussi compétitifs. Elle reflète la stratégie de PEUGEOT : une allure unique caractérisée par sa posture féline et sa silhouette d’une pureté inédite, une identification de marque forte avec des optiques et une signature lumineuse à trois griffes, typique des modèles de production, une mise en avant de ses savoir-faire technologiques, une hybridation électrification indispensable à la transition énergétique, une exigence d’excellence en compétition et pour les clients. Allure pour le design, Emotion pour le plaisir de conduire et la passion de la compétition, Excellence technologique : les trois piliers fondateurs de PEUGEOT guident ce programme de compétition, ce retour en Endurance, et, notamment aux 24 Heures du Mans, épreuve hors norme idéale pour jauger et valider compétences et technologies. C’est avec ambition que PEUGEOT a décidé de relever ce défi, avec son équipe et sa voiture de course.

La préparation de ce défi sportif et technologique

La PEUGEOT 9X8 est un prototype Hybride électrique à 4 roues motrices. Il est animé par un groupe motopropulseur entièrement sous la maitrise d’œuvre des équipes de Peugeot Sport. Le V6 2,6l, bi turbo de 520 kW délivre sa puissance aux roues arrière. Le moteur électrique spécifique haute performance de 200 kW qui entraîne les roues avant ainsi que l’onduleur à base de carbure de silicium sont réalisés en partenariat avec Marelli. La batterie haute tension de 900 V est quant à elle co-développée avec TotalEnergies / Saft.

Michelin fournit les pneumatiques, conformes à la réglementation Hypercar.

La PEUGEOT 9X8 affiche des mensurations athlétiques : une longueur de 4,995 m, une largeur de 2 m, une hauteur de 1,145 m. Elle pèse 1030 kg, et son réservoir a une capacité de 90 l de carburant TotalEnergies 100 % renouvelable, excellium racing 100.

Le travail en collaboration entre les équipes du Design PEUGEOT de Matthias Hossann et du Sport d’Olivier Jansonnie, à un niveau unique jusqu’à présent, a livré une auto, racée, extrême, qui casse les codes. Lors de la présentation de la maquette annonçant le concept de la PEUGEOT 9X8 en Juillet 2021, nombreux sont ceux qui ont pensé que l’absence d’aileron arrière se limiterait à une pure intention. L’interprétation du règlement LMH ACO/FIA avait incité l’équipe d’Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, à opter pour cette solution. Les essais en piste, menés depuis décembre, sur 5 tracés différents et aux caractéristiques particulières (Portimao, Le Castellet, Motorland Aragon, Barcelone et Magny-Cours) ont conforté ce concept inventif : la voiture de course présentée à Portimao en prélude à une nouvelle séance d’essais est conforme à la vision présentée par la maquette de 2021.

Plus de 10 000 kilomètres de tests ont été réalisés en 25 jours par la PEUGEOT 9X8. En parallèle, le travail d’homologation de la voiture a été mené avec les équipes de la FIA, tandis que les hommes de François Coudrain, directeur du Powertrain, développaient au banc, au simulateur et en piste, leur groupe motopropulseur.

Ces phases essentielles à la transformation, à la fiabilisation et la recherche de performance de l’Hypercar, nécessitaient une entrée en compétition après les 24 Heures du Mans 2022. La PEUGEOT 9X8 débutera en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, le 10 juillet à l’occasion des 6 heures de Monza, temple de la vitesse. C’est là qu’elle sera pour la première fois en piste officiellement, devant le public et face à la concurrence.

Une équipe forte de savoir-faire

Pour exceller en piste comme sur la route, le Team Peugeot TotalEnergies s’associe à des partenaires internationaux, essentiels dans le développement et reconnus dans leurs domaines d’expertise. Capgemini (intelligence artificielle) et Peugeot Sport travaillent conjointement sur des stratégies visant à optimiser l’efficience de la 9X8 - notamment la gestion de l’énergie, aussi bien à l’accélération qu’à la régénération.

Peugeot Sport et Modex confrontent leurs idées, leurs inspirations, leurs visions de la technologie et de l’innovation afin de générer une synergie et tirer parti des connexions entre leurs marques.

L’emblématique Marque italienne de tenues de compétition, Sparco, fournit l’indispensable équipement de sécurité de compétition au Team.

Les équipes danoises de Jack & Jones ont développé une tenue officielle spécifique pour habiller chaque membre du Team Peugeot TotalEnergies.

Tous sont animés par l’esprit de compétition, d’innovation, de progrès, indispensables pour performer.

Le Mans 2022, Le Mans 2023

En 2023, le Team Peugeot TotalEnergies participera à l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans, face à de nombreux concurrents internationaux, qui auront opté pour des LMH comme PEUGEOT ou des Le Mans Daytona Hybrid (LMdH). Ce rendez-vous, qualifié par de nombreux spécialistes de sommet du nouvel âge d’or de l’Endurance, s’annonce d’ores et déjà historique.

Même si la 9X8 n’est pas en piste en 2022, PEUGEOT a souhaité aller dès cette année à la rencontre de ses fans pendant et autour des 24 Heures du Mans. En association avec l’Automobile Club de l’Ouest, une exposition intitulée « ALLURE – LE MANS » et consacrée à l’épopée de la marque PEUGEOT dans la Sarthe ouvre ses portes le 21 Mai au musée des 24 Heures du Mans. La maquette originale de la PEUGEOT 9X8 y figurera en bonne place jusqu’en septembre.

Quant aux spectateurs de l’édition 2022 des 24 heures du Mans, ils pourront également retrouver un lieu de rassemblement dans le village : dans un espace dédié, on retrouvera la PEUGEOT 9X8, et une boutique de merchandising qui permettra de se procurer les tenues officielles du Team créées par Jack & Jones. Les fans les plus ardents auront aussi l’opportunité d’y déguster des cocktails Kryptonite – du nom de la nouvelle couleur fétiche de Peugeot Sport !

Six Pilotes officiels au volant des PEUGEOT 9X8

Six pilotes composeront les deux équipages alignés en Italie, pour les 6 heures de Monza, le 10 juillet. Il s’agit de Paul Di Resta (ECO), Loïc Duval (FRA), Mikkel Jensen (DAN), Gustavo Menezes (USA/BRA), James Rossiter (GBR) et Jean-Eric Vergne (FRA). La composition des équipages sera officialisée dans les semaines à venir, suite aux derniers tests réalisés avant l’entrée en compétition. Les PEUGEOT 9X8 seront également engagées aux 6 Heures de Fuji, en septembre, puis aux 8 heures de Bahreïn, en novembre.

Linda Jackson, directrice générale de PEUGEOT : « L’engagement de PEUGEOT en Championnat du monde FIA d’Endurance est une nouvelle preuve de l’inventivité de la marque et de sa passion innée pour la compétition. Il contribue aussi à l’indispensable transfert de technologies de la course à la voiture de série, notamment en matière d’électrification. Pour participer à la transition énergétique, PEUGEOT s’est engagé à produire une gamme 100% électrifiée d’ici 2024 et, pour passer les prochaines étapes d’une offre européenne 100% électrique en 2030, nous voulons exceller dans ce domaine. La compétition nous y aide. Avant même que la PEUGEOT 9X8 ait fait ses débuts en course, ses ingénieurs ont transféré son système hybride sur une voiture de série – la PEUGEOT 508 Peugeot Sport Engineered. Et d’autres applications des leçons tirées de la PEUGEOT 9X8 sont en préparation. »

Jean-Marc Finot, directeur Stellantis Motorsport : « Aujourd’hui, à Portimao, le Team Peugeot TotalEnergies présente la PEUGEOT 9X8, prototype Le Mans Hypercar. Cette voiture racée et extrême, qui porte l’ADN de la marque, est le fruit d’un travail d’équipe intense entre nos structures Sport et Design, avec le support précieux de nos partenaires majeurs et cruciaux dans leurs domaines de compétence respectifs. Le succès en compétition ne peut venir que de la fusion des compétences. »

Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport : « En présentant aujourd’hui notre voiture de course, nous tenons la promesse faite l’été dernier : la PEUGEOT 9X8 de course ne trahit en rien l’intention dévoilée en Juillet 2021. Le défi, ces derniers mois, a été double : notre équipe s’est constituée tout en réalisant une voiture, en la développant afin de la faire entrer en compétition. A quelques semaines de ce premier rendez-vous international, à Monza, la PEUGEOT 9X8 a multiplié les kilomètres en essais sur différents tracés. Rien ne remplace la compétition. Nous sommes donc impatients de jauger le potentiel de notre Hypercar Hybride-Electrique, développée dans nos ateliers, et qui doit démontrer nos compétences en matière d’hybridation notamment. »

