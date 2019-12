Officiel : Delétraz et Piquet feront équipe chez Charouz en 2020

Deux volants de plus viennent d’être attribués en vue de la saison 2020 de Formule 2, puisque l’équipe Charouz Racing, connue en 2019 sous le nom de Sauber Junior Team, a décidé de recruter Louis Delétraz et Pedro Piquet.

En 2019, Callum Ilott était le fer de lance de l’équipe mais il a signé chez UNI-Virtuosi pour 2020. L’autre voiture était confiée à Juan Manuel Correa jusqu’à son accident à Spa-Francorchamps et son remplacement par le fantomatique Matevos Isaakyan, et la structure a donc trouvé deux autres pilotes, dont Delétraz qui a déjà roulé sous ses couleurs.

"J’ai hâte de travailler de nouveau avec les gars chez Charouz, dont une bonne partie étaient déjà là en 2018" explique le Suisse. "Je sais qu’ils ont une bonne expérience comme moi, et j’ai confiance que l’on puisse faire quelque chose de bien en 2020."

Quant à Piquet, il fera le grand saut vers la F2 après deux saisons pas totalement convaincantes en GP3 et F3 : "C’est le bon moment pour faire un pas de plus dans ma carrière et je pense que je suis prêt pour le défi que la F2 amènera. Je pense que j’ai bien été entraîné dans les dernières formules et que ça m’aidera."

"Je suis heureux de rejoindre Charouz car ils ont passé deux saisons solides en F2 et ont une bonne voiture. Une des autres raisons pour lesquelles j’ai décidé de venir est que je connais le département d’ingénierie de l’équipe."