Officiel : Citroën se retire du WRC avec effet immédiat !

Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l’issue de cette saison 2019 en WRC, la marque Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif WRC en 2020 du fait de l’absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020.

L’engagement de Citroën Racing avec ses deux C3 WRC et ses équipages Ogier/Ingrassia et Lappi/Ferm était acté sur deux ans (2019 - 2020). Sans Sébastien Ogier et sans pilote de premier rang disponible pour jouer un titre, Citroën prend la décision d’arrêter son programme en WRC par anticipation.

S’appuyant sur l’expérience et les compétences du personnel PSA Motorsport, l’activité compétitions clients de Citroën sera renforcée en 2020 par un soutien et un engagement amplifié auprès des clients C3 R5 à travers le monde.

Cette décision va permettre à Citroën de renforcer ses moyens marketing sur sa stratégie de marque pour répondre aux enjeux de la transition énergétique avec le lancement d’une nouvelle génération de modèles électrifiés dès 2020.

Linda Jackson, Directrice de la Marque Citroën, indique : " Notre décision d’arrêter le programme WRC dès la fin 2019 est motivée par le choix de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing. C’est évidemment une situation que nous n’avons pas souhaitée mais nous n’envisagions pas la saison 2020 sans Sébastien. Je tiens à remercier les équipes de Citroën Racing, pour leur passion et leur engagement. Une partie de l’ADN de Citroën est intimement liée au rallye et nous sommes fiers d’être l’une des marques les plus titrées de l’Histoire du WRC avec pas moins de102 victoires et 8 titres constructeurs. "

Jean Marc Finot, Directeur de PSA Motorsport, indique : " Notre organisation matricielle permettra à nos experts passionnés de sport automobile de démontrer leur talent dans les disciplines sportives des championnats dans lesquelles les marques de notre Groupe sont engagées. "