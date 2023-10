Officiel : Aston Martin reviendra aux 24H du Mans en 2025

Par Emmanuel Touzot 4 octobre 2023 - 17:37





Aston Martin a annoncé son retour aux 24 Heures du Mans dès 2025. Le constructeur britannique, vainqueur de la mythique épreuve en 1959, s’engagera en WEC et en IMSA simultanément, le règlement permettant aux constructeurs de s’engager dans les deux championnats.

Ce retour était attendu, trois ans et demi après l’abandon du projet, lorsque Lawrence Stroll a décidé de racheter Aston Martin et de se concentrer sur la Formule 1. Finalement, c’est toujours autour de la Vaklyrie que le projet se fera.

Il s’agira néanmoins d’une version de course basée sur la déclinaison la plus sportive de l’Aston Martin Valkyrie, nommée AMR Pro. Aucun détail n’a encore fuité sur les pilotes, mais on peut imaginer que cela constituera une belle porte de sortie pour Lance Stroll, dont la place en F1 est de plus en plus décriée, et que son père pourra envoyer en endurance.

"La performance est l’essence même de tout ce que nous faisons chez Aston Martin, et le sport automobile est l’expression ultime de cette quête d’excellence" a déclaré Lawrence Stroll. "Nous sommes présents au Mans depuis les premiers jours."

"Grâce à ces efforts, nous avons réussi à gagner Le Mans en 1959 et notre catégorie 19 fois au cours des 95 dernières années. Aujourd’hui, nous revenons sur les lieux de ces premiers triomphes afin d’écrire une nouvelle page d’histoire avec un prototype de course inspiré de la voiture de série la plus rapide jamais construite par Aston Martin."

"Outre notre présence dans le championnat du monde de F1, le retour d’Aston Martin au sommet de la course d’endurance nous permettra d’établir un lien plus profond avec nos clients et notre communauté, dont beaucoup ont découvert leur passion pour la marque grâce à nos succès passés au Mans."

"Et bien sûr, la base de connaissances complexe que nous construisons grâce à notre équipe de F1 est une donnée qu’Aston Martin Performance Technologies peut exploiter pour améliorer encore les capacités de la voiture de course Valkyrie au Mans, en WEC et en IMSA."

"De même, les enseignements que nous tirons de la compétition d’endurance alimenteront directement nos programmes de voitures de route, améliorant encore les performances finales de nos produits. Je tiens à remercier Gabe Newell et Heart of Racing pour leur partenariat avec Aston Martin sur ce programme."

Heart of Racing connait bien la Valkyrie

C’est en effet l’équipe Heart of Racing qui exploitera la Valkyrie AMR Pro, et le premier prototype qui en sortira viendra de la toute nouvelle usine de l’équipe anglaise, dans laquelle elle fabrique aussi ses monoplaces de Formule 1.

Outre son châssis en carbone, la Vaklyrie gardera le V12 développé par Cosworth, développant plus de 1000 chevaux. En revanche, il n’y aura pas d’hybridation pour accompagner cet imposant bloc propulseur.

"C’est un privilège de pouvoir ramener Aston Martin au sommet des courses d’endurance avec le Heart of Racing" a déclaré son directeur, Gabe Newell. "Notre équipe a connu une croissance exponentielle depuis que nous avons commencé à courir avec ces fameuses ailes à Daytona en 2020."

"Nous comprenons et sommes alignés sur l’éthique de la marque et nous avons développé nos propres systèmes et technologies pour extraire la performance maximale des voitures avec lesquelles nous concourons. Nous connaissons bien la Valkyrie et nous avons travaillé en étroite collaboration avec elle dans le cadre de nos programmes d’activation des clients depuis deux ans maintenant."

"L’équipe HoR a de grandes ambitions dans les courses d’endurance et c’est le bon moment pour nous d’entrer dans les classes supérieures du WEC et de l’IMSA et de nous battre pour les honneurs généraux."

"Ce n’est pas un objectif facile à atteindre, mais grâce à nos partenaires et au soutien d’Aston Martin Performance Technologies, nous disposons de tous les outils et de toutes les capacités nécessaires pour faire mouche."

Enfin, Aston Martin a aussi confirmé la production de voitures de GT3 et GT4, basées sur la Vantage. La version GT3 permettra à la marque de participer aux 24 Heures du Mans, qui adoptera dès l’an prochain le règlement GT3 pour sa catégorie GT.

Autres photos :