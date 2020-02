Officiel : Alonso sera aux 500 Miles d’Indianapolis avec McLaren

L’accord manqué avec Andretti Autosport puis l’impossibilité pour Ed Carpenter Racing d’engager une quatrième voiture pour l’Indy 500 avaient jeté un voile d’ombre sur une possible participation de Fernando Alonso à la grande classique américaine, mais l’Espagnol y sera finalement de retour cette année !

En effet, le double champion du monde de F1 disputera les 500 Miles d’Indianapolis avec Arrow McLaren SP, comme l’a confirmé l’équipe ce mardi soir sur son site internet.

Née de la fusion de l’équipe Schmidt Peterson Motorsports et de McLaren, le team Arrow McLaren SP engage Patricio O’Ward et Oliver Askew à temps plein, et Alonso viendra donc dans une troisième monoplace sponsorisée par Ruoff Mortgage, et arborant le numéro 66.

C’était déjà son numéro l’an dernier, avec la voiture engagée par McLaren, au volant de laquelle il n’était pas parvenu à se qualifier. L’expertise de SPM devrait lui permettre de viser un résultat plus proche de celui qu’il était en mesure de réaliser en 2017, lors de sa première participation à l’épreuve avec Andretti Autosport.

"Je suis un compétiteur, et l’Indy 500 est la plus grande course au monde" a déclaré Alonso. "J’aime les fans incroyables qui rendent la course si spéciale pour nous, et ça me donne envie de revenir. J’ai un respect total pour cette course et pour tous ceux qui y participent, et tout ce que je veux est courir contre eux et faire de mon mieux."

"Il était important pour moi d’explorer toutes mes options pour cette course, mais Arrow McLaren SP a toujours été la priorité. J’ai une relation spéciale avec McLaren, nous avons vécu beaucoup ensemble et ça crée un lien, une loyauté qui est forte."

"Mais plus que ça, je suis impressionné par la nouvelle organisation et par les opérations qui se sont développées pour créer un package fort avec un partenariat avec Chevrolet. L’équipe a des employés expérimentés et qualifiés, ainsi que de bonnes ressources, et je suis confiant quant au fait que l’on puisse être compétitifs."

"Je suis totalement impliqué et excité de commencer nos préparations. Ce sera également génial de travailler avec Oliver et Pato, deux jeunes talents fantastiques qui ont un belle avenir et qui progressent tout le temps."

Sam Schmidt, co-propriétaire et fondateur de l’équipe, se félicite d’attirer un si grand nom pour la course : "Ajouter Fernando à l’équipe apporte un niveau d’expérience et d’expertise qui bénéficiera à nos deux jeunes pilotes à temps plein, Oliver et Pato."

"Nous avons des voitures rapides à Indy et nous croyons qu’il a le talent pour rouler à l’avant, pas seulement participer. Si l’on ajoute à cela la puissance de Chevrolet et l’expérience de l’équipe, cela nous fait un des trios les plus forts du plateau."

Bien que les liens entre Alonso et McLaren aient été coupés plus tôt dans l’année, Zak Brown se félicite de pouvoir refaire équipe avec celui qu’il voulait aider à remporter la Triple Couronne, comme il l’avait dit à la fin du GP d’Abu Dhabi 2018.

"Nous avons toujours dit que nous étions ouverts à faire rouler Fernando dans une troisième voiture pour le 500, et nous sommes ravis qu’il ait décidé de nous rejoindre" a déclaré Brown.

"Fernando est l’un des plus grands pilotes de notre sport et c’est fantastique qu’il fasse partie de l’équipe. C’est une bonne manière de disputer notre premier Indy 500 en tant que Arrow McLaren SP, et avoir Ruoff Mortgage comme soutien est un partenariat parfait."