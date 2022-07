O’Ward s’impose en Iowa après un week-end presque parfait

Par Emmanuel Touzot 25 juillet 2022 - 00:02





De nouveau après la qualification d’hier, Will Power s’élançait en pole position pour la deuxième course d’IndyCar du week-end en Iowa. Il devançait Josef Newgarden, vainqueur sans rival hier, et les deux hommes ont gardé cet ordre pendant la première partie de la course.

Les deux hommes devançaient Patricio O’Ward, qui les avait séparés sur le podium, lors de ce premier relais, tandis que Romain Grosjean remontait dans le top 10. Les deux leaders imprimaient un gros rythme jusqu’aux premiers arrêts aux stands, durant lesquels ils conservaient les mêmes positions, sans s’être lâchés aux stands.

Le classement en tête a évolué, Newgarden profitant du trafic pour dépasser Power. C’était plus calme derrière, et l’on a surtout vu le dixième prendre un tour de retard avant même le tiers de la course.

Derrière le même trio de tête, on retrouvait un les pilotes Ganassi, Marcus Ericsson et Jimmie Johnson, décidément solide sur ovale. Scott McLaughlin suivait avec la troisième Penske, devant une autre Ganassi, celle de Scott Dixon.

Christian Lundgaard a rencontré des problèmes mécaniques et a dû rentrer abandonner, mais c’est un accident de Kyle Kirkwood qui a provoqué la première neutralisation de la course. Colton Herta a évité de peu de rentrer alors que les stands étaient fermés, avant que l’ensemble des pilotes s’arrêtent.

A la relance, Newgarden menait toujours devant Power, et les deux hommes ont creusé l’écart sur O’Ward, qui gardait la troisième place après avoir résisté à Ericsson. Les troisièmes arrêts aux stands n’ont pas changé la hiérarchie et aux deux tiers de l’épreuve, Newgarden menait toujours.

Mais peu après, O’Ward a dépassé Power pour le gain de la deuxième place... qui s’est transformée en première position lorsque Newgarden a tapé le mur ! Le pilote Penske, dominateur depuis hier, a été victime d’un bris de suspension qui l’a envoyé dans le mur.

S’il allait bien, sa journée était finie et la course était de nouveau neutralisée. Le dernier relais, d’une cinquantaine de tours, n’a rien changé en tête, et O’Ward a contrôlé la course pour aller s’imposer, après sa deuxième place hier.

Le pilote McLaren se replace au championnat en devançant Power et McLaughlin. Dixon est quatrième devant Johnson, qui signe son premier top 5 en IndyCar ! Le septuple champion de NASCAR est définitivement plus à l’aise sur ovale au volant de la Dallara IR18 à moteur Honda.

Ericsson et Felix Rosenqvist devancent un impressionnant David Malukas, le débutant ayant réussi à retenir Grosjean et Takuma Sato. Callum Ilott est 11e devant Herta et Alex Palou. A noter que la journée de Simon Pagenaud a été catastrophique, avec des problèmes de radio qui ont fortement handicapé sa course.