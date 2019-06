Nurburgring, Course 2 : Première victoire pour Kristoffersson

Johan Kristoffersson a signé sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup alors que Rob Huff et Gabriele Tarquini se sont accrochés durant la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Germany.

Le double champion du monde FIA de Rallycross Kristoffersson a défendu sa Pole Position avec détermination au départ, menacé qu’il était par le pilote invité Antti Buri parti lui aussi en première ligne. Mais une fois le commandement assuré, Kristoffersson a mené les trois tours de course sur les 25,378 kilomètres de la Nordschleife.

“C’est très sympa, je suis super content”, a dit le pilote SLR Volkswagen. “Je ne suis pas venu ici depuis 2011, alors j’attendais cette piste avec impatience. C’était serré dans les premiers virages, mais très réglo et la voiture allait bien. J’ai assuré dans le dernier tour, mais je l’ai quand même apprécié.”

La Volkswagen Golf GTI TCR de Kristofferson s’est déportée sur la droite depuis sa pole pour contrer l’Audi RS 3 LMS AS Motorsport de Buri, poussant le Finlandais dans la voie de sortie des stands. Le duo a lutté durement dans la première portion du circuit de Grand Prix, permettant à Frédéric Vervisch, du Comtoyou Team Audi Sport, de passer Buri pour prendre la deuxième place.

Une fois sur la Nordschleife, tandis que Kristoffersson et Vervisch ouvraient la route en tête du peloton, Buri s’est mis à glisser dans le classement en ayant du mal à suivre le rythme des plus rapides en raison des 20 kilos supplémentaires embarqués selon le règlement « wild card ». Il allait se classer 13e à l’arrivée.

Partis cinquième et huitième respectivement sur la grille, Tarquini et Huff se sont installés aux troisième et quatrième places, ces deux pilotes expérimentés luttant bec et ongles. Leur bataille s’est achevée dans la controverse au troisième tour.

La Golf SLR VW Motorsport de Huff a attaqué par l’intérieur l’i30 N TCR de BRC Hyundai N Squadra Corse pilotée par Tarquini à l’approche du Karussell, mais les deux voitures se sont touchées alors que le Britannique semblait s’être emparé de la troisième place. Le contact a envoyé Huff en tête-à-queue dans le rail à l’extérieur du virage, avec de lourds dégâts à l’avant-gauche.

L’incident allait permettre à Augusto Farfus, du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, de finir troisième et de rejoindre ainsi Kristoffersson et Vervisch sur le podium, mais Tarquini a été en mesure de continuer pour finir quatrième.

Attila Tassi a pris la cinquième place, sur sa Honda Civic Type R TCR de l’équipe KCMG, devant la Volkswagen SLR de Benjamin Leuchter et le leader du championnat, Esteban Guerrieri.

Le vainqueur de la Course 1, Norbert Michelisz, a fini huitième devant Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) et Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) a complété le top 10.

Tom Coronel a inscrit les points de la 11e place devant Nicky Catsburg, Buri, Thed Björk, Mikel Azcona et Tiago Monteiro.