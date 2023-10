Nouveaux tests à Jerez et nouvelle livrée pour l’Alpine A424

Par Franck Drui 23 octobre 2023 - 12:25





Lors de cette troisième session de tests sur le circuit de Jerez (Espagne), l’A424 a revêtu une livrée inédite, entièrement bleue, fruit des équipes du design Alpine menées par Antony Villain.

Sous une météo extrêmement capricieuse, les Bleus ont poursuivi le développement de l’Hypercar, avant les futures échéances d’homologation et le premier test d’endurance mi-novembre.

Ces tests ont permis d’améliorer la maîtrise des systèmes embarqués, notamment l’hybridation et le différentiel et de poursuivre le travail sur le fonctionnement des pneumatiques Michelin. Les conditions météorologiques ont par ailleurs permis de défricher les réglages par temps de pluie.

Les premiers roulages de nuit ont eu lieu, ce qui a permis de régler avant le test d’endurance les phares, mais aussi l’éclairage intérieur ; des éléments clés pour de tels prototypes.

Les équipes ont continué de travailler sur l’aérodynamique avec l’évaluation de différents appendices, en vue des prochains tests de soufflerie et de l’homologation de l’A424.

Au total, plus de 1200km ont été parcourus pendant les trois jours de tests par un trio de pilotes bien connus de la famille Alpine : Charles Milesi, André Negrao et Nicolas Lapierre, après que Mick Schumacher ait fait un roulage de découverte de la discipline.

L’A424 retournera à Aragon (Motorland) mi-novembre pour réaliser des tests sous le format endurance, de jour comme de nuit, puis terminera l’année à Portimao – du 11 au 13 décembre.

Ils ont dit :

Bruno Famin, VP Motorsport Alpine : « Cette séance est une nouvelle étape dans le développement de la voiture et du projet. Nous progressons à chaque sortie, il n’y a pas de mauvaise suprise ce qui est une bonne nouvelle, mais le travail restant à faire est énorme. Tout le monde travaille dur en vue des prochaines échéances : La première sera l’homologation qui arrive à grands pas. Viendra ensuite très vite la première course au Qatar où débutera notre apprentissage de la course qui durera tout le long de la saison 2024. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team : « Nous sommes globalement satisfaits de ces roulages à Jerez. Malgré les nombreux changements climatiques, nous avons su trouver les bonnes fenêtres de roulage pour optimiser le temps en piste et continuer de faire évoluer la voiture. Nous avons pu réaliser des progrès significatifs notamment au niveau de l’aéro, des systèmes embarqués, des réglages de phares et autres éclairages essentiels pour les roulages nocturnes. Ces tests sont également cruciaux pour les équipes qui doivent apprendre à travailler ensemble et ont pu se roder un peu plus encore dans des conditions parfois très chageantes durant ces 3 jours. C’est un pas de plus vers les prochaines échéances, notamment règlementaires, qui nous attendent. La pression monte crescendo mais nous avançons sereinement avec la conscience du chemin qu’il nous reste à accomplir. »

Nicolas Lapierre, pilote de développement : « Les hypercars sont des voitures assez puissantes et robustes, ce qui exige des adaptations au niveau du pilotage. Nous avons différents axes sur lesquels nous concentrer, notamment la réaction des pneumatiques et le système de récupération d’énergie. Ces deux facteurs ont une influence sur la balance de la voiture et il faut prendre le temps de les comprendre et de les maîtriser pour pouvoir homologuer la voiture dans une bonne fenêtre de performance. »

Antony Villain, Directeur du Design Alpine, « Notre équipe s’est véritablement passionnée pour ce projet, car la règlementation en hypercar offre aux constructeurs un véritable opportunité pour s’exprimer en terme de design. La livrée bleue de l’A424 permet de souligner toutes les lignes et galbes qui étaient atténués et beaucoup moins perceptibles sur la version noire. On retrouve des courbes qui avaient disparues de la majorité des voitures de course et, par conséquent, on y retrouve une certaine sensualité. L’emblème historique de la marque au niveau des feux arrière est aussi fortement reconnaissable à distance. Tous ces éléments ont été intégrés sans oublier l’objectif final : la performance en course. ».