Nissan e.dams présente sa nouvelle livrée

L’équipe e.dams est en Formule E depuis la première saison, mais ce n’est que lors de la cinquième saison que Renault a quitté le projet, laissant place à Nissan, l’autre marque principale de l’Alliance que forment les deux constructeurs.

Après une première saison en noir et gris et des essais privés réalisés avec une voiture noire, l’équipe japonaise a révélé les couleurs des monoplaces que piloteront Sébastien Buemi et Oliver Rowland cette saison.

Elle arbore un nouveau design, avec un grand retour du rouge de la marque, mais aussi un schéma différent. Il a été expliqué par l’un de ses responsables lors de la présentation.

"A l’approche de notre seconde saison en Formule E, notre équipe de design a proposé un nouveau look, qui célèbre notre héritage japonais et notre ADN technologique" a déclaré Alfonso Albaisa, vice-président du design.

"Nous avons utilisé le rouge, le noir et le blanc de Nissan, disposées en diagonal dans un schéma de kimono, ce qui crée une impression dynamique et puissante."