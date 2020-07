Newgarden survole la deuxième course sur l’ovale d’Iowa

Josef Newgarden et Will Power constituaient une première ligne 100% Penske sur la grille de départ de la seconde course du double header en Iowa, et les deux hommes ont franchi la ligne d’arrivée dans cet ordre, concluant un week-end parfait pour Penske.

Après la victoire de Simon Pagenaud hier depuis la dernière place, c’est une physionomie entièrement différente qui s’est mise en place pour la deuxième course sur le même circuit, et c’est le poleman qui a survolé la course et s’est imposé.

Pato O’Ward, quatrième hier soir et aux avant-postes depuis le début de saison, a semblé en mesure d’aller chercher Newgarden vers la mi-course, avant d’être victime d’un problème au stand qui a ruiné sa course.

La course a été neutralisée à deux reprises, la première fois pour la sortie d’Ed Carpenter, et la seconde fois pour un tête-à-queue de Ryan Hunter-Reay à la sortie des stands. Ce dernier avait déjà fait une figure similaire la veille, mais a cette fois dû abandonner.

Newgarden a parfaitement géré les relances et les différences stratégiques pour conserver la tête, et a disputé toute la dernière phase de la course en solitaire, s’imposant devant Power.

Solide derrière les deux hommes, Graham Rahal termine troisième devant Simon Pagenaud, qui a effectué une nouvelle fois une belle remontée. Le Français a été suivi comme son ombre par Scott Dixon, qui s’est assuré de ne concéder que peu de points à celui qui le suit au championnat.

Oliver Askew, sixième après son podium de la veille, confirme ses progrès et la belle forme de McLaren. Jack Harvey, Alexander Rossi, Marcus Ericsson et Marco Andretti complètent le top 10.

Au championnat, Dixon possède maintenant 49 points d’avance sur le Français, et 53 unités sur Newgarden. O’Ward est quatrième du championnat après avoir fini 12e, et devance Power, qui pointe toutefois à 102 points du pilote Chip Ganassi Racing.