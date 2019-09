Newgarden sacré champion, Herta gagne à Laguna Seca

Les quatre candidats au titre IndyCar 2019 étaient bien qualifiés pour la dernière course de la saison à Laguna Seca, mais Colton Herta les devançait sur la grille de départ et a mené la course de main de maître pour aller s’imposer.

Scott Dixon s’est montré très agressif dès le départ de la course, mais le Néo-Zélandais n’a pas pu déloger Herta de la tête de course. Malheureusement pour lui, ses espoirs de titre étaient envolés avant même la fin de la course puisque Josef Newgarden n’a pas rencontré de problèmes et que des abandons ont eu lieu.

Newgarden terminant mieux que 23e, Dixon aurait dû marquer des points bonus en menant des tours, mais ce n’était pas le cas. Le titre, en fin de course, s’est alors joué entre Newgarden, Alexander Rossi et Simon Pagenaud.

Après la neutralisation consécutive à la sortir de piste de Conor Daly, qui a pu repartir, le Français semblait bien placé, dans la seconde de Herta et Dixon. Mais malheureusement pour lui, la dernière salve d’arrêts aux stands lui a coûté cher, avec un début de relais catastrophique.

Cela a permis notamment à Will Power, qui s’est décalé en stratégie, d’être le principal rival de Herta sur la fin de course, tandis que Pagenaud s’est fait passer par Dixon et Felix Rosenqvist, avant de reprendre sa place au Suédois.

En revanche, le Néo-Zélandais n’a pas été aussi simple à dépasser en fin de course et Pagenaud n’a pas réussi à s’en défaire, restant bloqué à la quatrième place jusqu’à la fin de la course.

Herta gagne donc sa deuxième course de la saison et termine sur une bonne note, devant Power et Dixon qui l’accompagnent sur le podium. Pagenaud est quatrième devant Felix Rosenqvist, qui est sacré meilleur rookie de la saison, de peu devant Herta.

Huitième à l’arrivée, Josef Newgarden remporte son deuxième titre IndyCar en carrière, avec quatre victoires cette saison, ce qui est mieux que n’importe quel autre pilote sur l’exercice 2019.

Pour l’équipe Penske, c’est de nouveau une saison de rêve avec le championnat des pilotes pour Newgarden, le titre honorifique de vice-champion pour Pagenaud, et la victoire aux 500 Miles d’Indianapolis pour le Français.