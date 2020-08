Newgarden s’impose à Getaway, O’Ward encore proche de la victoire

Josef Newgarden s’est imposé à Gateway pour la seconde course du week-end. Le pilote Penske a profité d’une stratégie parfaitement orchestrée pour battre Pato O’Ward et Will Power, qui avaient été les hommes forts de la course.

Deuxième hier, Takuma Sato était en pole et a pris les commandes de la course dès les premiers tours, alors que le départ a été bien plus calme que la veille. Simon Pagenaud a connu un début de course très difficile après un accrochage manqué de peu avec Colton Herta et Marcus Ericsson, et a glissé au 17e rang dans le premier relais de la course.

Sato a mené le premier relais et a retardé son arrêt au stand face à ses rivaux, et cela lui a coûté cher. Le Japonais est en effet ressorti sixième après la première salve d’arrêts et a laissé la tête de la course à l’un des pilotes les plus rapides du week-end, Pato O’Ward. Le Mexicain a mené la course pendant le second relais, avant l’arrêt qui s’est déroulé à quelques tours de la mi-course.

O’Ward menait devant Will Power, et celui-ci l’a débordé pendant la seconde série d’arrêts, et a pris l’avantage. Sato a de nouveau décalé son arrêt et est ressorti également sixième.

Peu après la mi-course, Power menait devant O’Ward et Newgarden, tandis que le rookie Rinus VeeKay était quatrième, devançant Herta, Sato et Scott Dixon. Conor Daly était huitième devant les équipiers de Dixon, Felix Rosenqvist et Marcus Ericsson.

Ce dernier a ensuite connu un problème mécanique qui l’a immobilisé aux stands pendant plusieurs tours, avant que n’arrive la dernière série d’arrêts aux stands, avec un arrêt plutôt anticipé pour Dixon.

Mais Sato a réagi directement après, et cela a précipité l’arrêt de tous les leaders, Newgarden et O’Ward s’étant arrêtés après Sato mais avant Power, qui a perdu gros en ressortant troisième à plus de trois secondes d’un étonnant Josef Newgarden, qui a parfaitement géré son dernier arrêt.

Sato a perdu du temps face à Dixon et pointait à trois secondes du Néo-Zélandais pendant que Pato O’Ward remontait dans le sillage de Newgarden. Derrière, Herta a attaqué Power pour la troisième place mais s’est raté et a perdu plusieurs places après une erreur, laissant passer VeeKay et Dixon.

A une dizaine de tours de l’arrivée, O’Ward s’est rapproché de Newgarden et a mis la pression à l’Américain. A cinq tours de l’arrivée, VeeKay a pu attaquer Power pour la troisième place à la faveur des retardataires mais l’Américain a résisté.

Sato s’est ensuite mis dans le mur à trois tours de l’arrivée, sans abandonner, mais la voiture de sécurité est sortie et la course s’est terminée de cette manière, comme l’a fait l’Indy 500 la semaine dernière.

Newgarden a donc remporté la course devant O’Ward, qui échoue encore de peu pour la victoire, et Power, qui conclut un beau résultat pour Penske. VeeKay est quatrième devant Dixon, qui assure de gros points pour le championnat.

Jamais dans le rythme, Simon Pagenaud a terminé à un tour du leader et hors du top 15, après avoir subi un dernier dépassement musclé d’Alexander Rossi. Au classement, Dixon possède 98 points d’avance sur Newgarden à cinq courses de la fin de saison.