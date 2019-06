Neuville soulagé après l’arrivée au Portugal

Thierry Neuville a salué le redressement de l’équipe Hyundai Motorsport pour ne pas revenir du Vodafone Rally de Portugal avec « un très mauvais résultat »

Malgré l’abandon de Sébastien Loeb et de Dani Sordo - alors leader de l’épreuve - dès la troisième spéciale du vendredi en raison de problèmes liés au circuit d’essence, Hyundai Motorsport a réussi à conserver le tête du championnat constructeurs avec une avance réduite à vingt points.

« Cette deuxième place et les quatre points sur la Wolf Power Stage représentent un bon résultat », confiait Thierry Neuville, remonté progressivement jusqu’à la deuxième place à l’arrivée. « Nous n’avons perdu que neuf points d’avance chez les constructeurs alors que cela semblait très mal parti vendredi. Les efforts accomplis nous ont toutefois permis de ramener le bonus dont nous avions besoin au Portugal. »

Andrea Adamo, le directeur de l’équipe, indiquait également que le problème ayant touché les deux Hyundai i20 WRC avant d’être réparé entre les deux boucles concernait le réservoir d’essence.

« Le problème est que nous avons fait quelque chose que nous n’aurions pas dû faire en changeant des pièces vendredi », précisait-il. « Ce rallye a été très éprouvant de notre côté, mais je dois remercier les équipages pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. »

L’Italien saluait également les efforts de Thierry Neuville pour revenir dans le match après son accident spectaculaire au Copec Rally Chile le mois dernier. « Il y a un petit quelque chose dans le regard de Thierry », expliquait-il. « On ne voit pas cela chez tous les pilotes, mais seulement chez les champions. J’étais assez confiant à son sujet et il a fait le travail. »

Malgré un bon rythme d’entrée, Thierry Neuville reconnaissait toutefois qu’il lui avait fallu quelques spéciales pour se remettre pleinement dans le bain.

« J’ai demandé quelques changements sur les réglages et tout allait mieux par la suite », racontait-il. « Nous avons pu signer des scratches sur la première étape et nous avons joué la deuxième place le dimanche. Tout va bien et nous savons tous que ce sport peut impliquer des accidents comme celui que j’ai eu. »