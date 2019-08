Neuville satisfait des progrès de la Hyundai i20 WRC

Le rythme affiché par les Hyundai au Neste Rally Finland confirme que le constructeur coréen a trouvé ses marques à Jyväskylä.

Si le podium finlandais a encore échappé à l’équipe d’Alzenau, les trois Hyundai i20 WRC se sont classées aux sept premières positions cette année grâce à des modifications apportées à l’aérodynamisme et aux suspensions.

Leader de l’équipe et prétendant au titre, Thierry Neuville a confié que la voiture avait progressé tout en admettant qu’il serait difficile de rattraper la Toyota Yaris WRC créée dans la région et développée sur ces mêmes routes.

« La voiture est bien meilleure qu’avant », a-t-il confié. « Nous n’atteindrons jamais le niveau de Toyota tant ils font énormément d’essais en Finlande. C’est comme si nous allions faire un rallye demain dans notre centre d’essais en Allemagne. »

Le Belge a reconnu que ses chances avaient été amputées par un manque d’aggressivité dans la première étape vendredi. De plus, la pluie s’était invitée lors de ses essais de préparation comme en Sardaigne.

« Cela allait mieux dès que j’ai trouvé le rythme et ajusté les réglages », a-t-il ajouté. « Le championnat reste grand ouvert et tout se jouera à la fin. Nous avons pris les mêmes points que Sébastien Ogier et nous pouvons en être satisfaits. »

Le directeur de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, a également remercié son équipe pour les évolutions apportées en Finlande.

« Nous avons constaté des progrès significatifs par rapport aux résultats précédents sur ce rallye », a-t-il jugé. « Nous n’avions pas peur de venir en Finlande. Nous avons travaillé très dur pour que notre voiture soit la mieux adaptée aux demandes de ce rallye. Ces résultats ne sont pas uniquement dus aux efforts de nos équipages, mais aussi à ceux de tous au sein de HMSG. Je sais que j’ai demandé beaucoup de nuits blanches pour être fin prêts. La victoire n’est peut-être pas encore au rendez-vous, mais cela démontre que l’on obtient des résultats en travaillant dur. »