Neuville en tête du shakedown au Rallye du Portugal

Thierry Neuville a prouvé que son énorme accident du Chili appartenait bien au passé en réalisant le meilleur chrono du shakedown de jeudi matin avant le Vodafone Rally de Portugal.

Il a devancé Kris Meeke d’un dixième de seconde sur les 4,60 km de la spéciale de Baltar. Teemu Suninen, qui a obtenu son premier podium en WRC ici-même il y a 12 mois, s’est classé troisième et trois dixièmes plus loin sur sa Ford Fiesta.

Le Portugal marque le retour de Neuville à la compétition après sa sortie de route survenue sur le sixième rapport au Copec Rally Chile il y a trois semaines, qui a détruit sa Hyundai i20 et laissé le Belge avec des béquilles en raison d’une légère blessure à la jambe.

“Je me sens bien. C’est encore un peu douloureux mais quand je mets le casque et je pilote, tout va bien”, a déclaré Neuville qui considère les spéciales de la première étape, dans la région d’Arganil près de Coimbra, comme étant à suivre.

“Les spéciales de vendredi sont nouvelles et pourraient être un défi supplémentaire pour tout le monde avec de nouvelles notes. Elles sont plus exigeantes en raison du fait qu’elles sont un peu plus étroites à certains endroits et assez sinueuses dans certaines portions. Ça va être une journée difficile”, a-t-il ajouté.

Ott Tänak a été le plus rapide du premier run avec sa Toyota Yaris avant que le pilote M-Sport qu’est Suninen ne passe en tête au deuxième passage.

Les températures approchant les 30°C et les routes en terre devenant plus propres, Neuville a fixé le temps de référence à sa troisième et dernière tentative. Meeke a été proche de faire aussi bien mais a échoué dans son quatrième passage.

Le chrono d’ouverture de Tänak a été suffisant pour lui valoir la quatrième place, à égalité avec l’i20 de Sébastien Loeb. Dani Sordo a complété le top 6 sur une autre Hyundai.

Elfyn Evans a rencontré un problème lié à la direction assistée de sa Fiesta à l’arrivée de son premier run. Le Gallois est retourné au parc d’assistance de Matosinhos où le souci a été réparé, avant de repartir pour deux passages supplémentaires.

Le top 10 :

1. Thierry NEUVILLE Hyundai i20 WRC 03:02.1

2. Kris MEEKE Toyota Yaris WRC +0.1s

3. Teemu SUNINEN Ford Fiesta WRC +0.4s

4= Ott TANAK Toyota Yaris WRC +0.6s

4= Sébastien LOEB Hyundai i20 WRC +0.6s

6. Dani SORDO Hyundai i20 WRC +0.9s

7. Jari-Matti LATVALA Toyota Yaris WRC +1.1s

8. Esapekka LAPPI Citroën C3 WRC +1.3s

9= Elfyn EVANS Ford Fiesta WRC +1.7s

9= Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +1.7s