Neuville a déjà tourné la page de son crash au Chili

Thierry Neuville affirme avoir déjà mis son accident au Copec Rally Chile derrière lui. Le pilote Hyundai Motorsport se tourne vers le prochain rendez-vous, le Vodafone Rally de Portugal.

Dès cette semaine, Thierry Neuville retrouvera le volant d’une Hyundai i20 WRC afin de préparer le Rally Italia Sardegna prévu le mois prochain. Quelques heures seulement après son énorme accident samedi, le Belge avait déjà regagné le parc d’assistance de Concepción pour établir son programme d’essais avec ses ingénieurs.

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul en profitaient pour analyser l’accident ayant détruit leur voiture alors qu’ils occupaient la troisième place.

« C’est important de comprendre ce qu’il s’est passé », expliquait-il. « J’ai conscience que j’allais clairement trop vite à cet endroit, mais je peux désormais tirer un trait sur l’accident. On se sent vraiment en sécurité dans la voiture et ce n’est pas tous les jours que l’on connaît un tel accident. À peu de choses près, on aurait pu s’en sortir sans dommage, mais on a bien été lessivés ! »

Thierry Neuville s’apprête désormais à retrouver le Portugal (30 mai - 2 juin), une manche où il s’était imposé l’an passé.

« Nous serons rapides là-bas », ajoutait-il. « Sur les derniers rendez-vous, nous avons vu que nous progressions constamment avec l’équipe. La voiture est de plus en plus forte et rapide. Ce sera encore le cas au Portugal et j’ai déjà hâte d’y être. Même si nous ne sommes pas là où nous voulons être au championnat, il y a de quoi être optimiste. Nous aurons une meilleure position de départ, donc plus de chances de signer un bon résultat et de revenir. En plus, si je dois choisir deux rallyes où je ne veux pas ouvrir la route, la Sardaigne figurerait au premier rang juste devant le Portugal selon les conditions météorologiques. »