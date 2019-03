Nelson Piquet quitte Jaguar, Alex Lynn le remplace

Une moitié de saison catastrophique aura été fatale à la relation entre Nelson Piquet Jr et Jaguar. Après 6 des 13 courses prévues cette année au calendrier de la Formule E, le Brésilien n’a marqué qu’un seul point, avec une dixième place lors de la manche d’ouverture du championnat en Arabie Saoudite.

Il avait terminé dans l’ombre de son équipier, Mitch Evans, au pied du podium ce jour-là. Depuis, Piquet n’a pas retrouvé le top 10, tandis qu’Evans ne l’a pas quitté, inscrivant 36 des 37 points de l’équipe au total.

"A la suite de discussions après la manche de Sanya, Nelson et nous avons réfléchi à la situation dans l’équipe. Non sans regrets, il a été convenu qu’il quittera Jaguar Racing et saisira d’autres opportunités qui lui ont été offertes" a déclaré le directeur de l’équipe, James Barclay.

"Nous avons fait un grand pas en avant quand Nelson nous a rejoints en saison 4 et il a obtenu quelques résultats solides pour l’équipe, mais les résultats récents ne correspondent ni à ses attentes, ni à celles de l’équipe."

"Nous voulons le remercier pour tout le travail qu’il a effectué depuis son arrivée dans l’équipe, il a contribué à une grosse partie du développement de la voiture et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Nous annoncerons rapidement son remplaçant."

Un remplaçant qui sera Alex Lynn, pilote pour Virgin Racing l’année dernière, et qui n’avait pas été reconduit cette saison au profit de Robin Frijns. Jaguar l’a confirmé pour la prochaine manche, à Rome. Quant à Piquet, il va quitter la scène internationale pour aller disputer le championnat brésilien de Stock Car.

"J’ai adoré travailler avec Jaguar Racing durant la dernière saison et demie, mais les résultats de la saison 5 n’ont pas atteint nos attentes collectives" a déclaré le Brésilien.

"Je débute ma saison en Stock Car brésilien dans une semaine et demi et ce sera mon programme principal en 2019. Je suis passionné par la Formule E, puisque j’y suis impliqué depuis le début et puisque j’ai gagné le championnat lors de la saison inaugurale. Je souhaite le meilleur à Jaguar Racing pour le reste de la saison."