Mugello, Qualifications : Première pole pour Lundgaard en F2

En essais libres en tout début d’après-midi, Juri Vips - remplaçant de Sean Gelael chez DAMS - avait signé le meilleur temps, devant Ghiotto et Drugovich.

C’est en pneus tendres que les pilotes s’élancent pour cette séance de qualifications. Schumacher et Ghiotto sortent trop large lors de leur premier tour et perdent du temps, tandis que Marcus Armstrong est pour l’instant en pole provisoire en 1.30.857. Mais son coéquipier de chez ART, Christian Lundgaard, améliore de six dixièmes et s’installe en haut de la feuille des temps, alors qu’Armstrong n’arrive pas à améliorer. Ticktum et Drugovich se placent derrière Lundgaard au classement tandis que les trois rivaux pour le titre, Ilott, Schumacher et Shwartzman sont au-delà du top 10.

Après une courte pause pour chausser de nouveaux pneus tendres, la lutte reprend : Lundgaard parvient à améliorer son chrono et à creuser encore l’écart... mais Ticktum améliorer également et signe un chrono seulement cinq millièmes plus lent que le Danois de chez ART ! Ilott réussit lui aussi à grandement améliorer son chrono et décroche la troisième position, grâce à un deuxième secteur bien meilleur que celui d’Armstrong, qui passe quatrième.

C’est la première pole pour Lundgaard, devant Ticktum et Ilott. Les ART sont décidément en forme puisque Marcus Armstrong s’élancera quatrième, devant Drugovich et Daruvala. Juri Vips se classe septième et Ghiotto huitième. Shwartzman et Aitken complètent le top 10.