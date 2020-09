Monza, Qualifications : Pole d’Ilott après un drapeau rouge

Il fait beau en cette fin d’après-midi sur Monza alors que la température de la piste atteint les 37 °C et celle de l’air dépasse les 28 °C. Ce midi en essais libres, c’est Yuki Tsunoda qui a réalisé le meilleur chrono des essais libres, de très peu devant Lundgaard et Mazepin.

Lors des premiers tours lancés, la pole provisoire change de mains à plusieurs reprises, et c’est finalement Mick Schumacher qui signe le meilleur chrono en 1.32.277. Après la pause de mi-séance, les chronos s’améliorent encore grandement et là encore le poleman change à plusieurs reprises (Lundgaard, Tsunoda...), jusqu’à ce que Callum Ilott s’installe en haut de la feuille des temps avec 1.31.929.

Alors qu’il était en train d’améliorer, Mick Schumacher perd le contrôle de sa PREMA et termine dans les pneus : le drapeau rouge est brandi et la session ne reprendra pas. Du coup c’est Callum Ilott qui s’élancera en pole demain, et qui empoche au passage 4 points importants dans la course au titre. Tsunoda se qualifie deuxième devant Ghiotto et Lundgaard. Nissany est un surprenant sixième, devant Mazepin qui a amélioré quelques secondes avant le drapeau rouge. Mick Schumacher termine finalement à la septième place, devant Daruvala, Delétraz et Ticktum. Le leader du championnat, Robert Shwartzman, ne s’est qualifié que 16è.