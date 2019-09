Monza, Qualif. : Première pole pour Ilott

La séance de trente minutes de qualifications démarre alors que la pluie tombe sur Monza : la piste n’est pas détrempée pour autant et les pilotes chaussent les pneus slicks. Ghiotto est le premier à signer un temps de référence, vite battu par Sette Camara, puis Ilott, et enfin Matsushita. Callum Ilott, sur la seule Sauber, est en forme et réalise ensuite un tour en 1.33.887, qui le place en pole provisoire. Il est le seul pilote à passer sous la minute 34 sur un tour.

La session est interrompue une première fois par un drapeau rouge, quand Matsushita part en tête à queue dans les graviers. Le chrono est arrêté et il reste 19 minutes aux pilotes pour essayer d’améliorer... mais quand ils retournent en piste, un nouveau drapeau rouge vient stopper leurs efforts. Cette fois c’est Tatiana Calderon qui s’est fait piéger par les conditions difficiles à Ascari.

La piste est particulièrement glissante dans le deuxième secteur et on voit peu d’améliorations, mais beaucoup de têtes à queue : Alesi, Raghunathan, Sato et Ilott y vont de leur pirouette. Ce n’est que dans les toutes dernières minutes que quelques pilotes parviennent à améliorer leur chrono : c’est le leader du championnat Nyck De Vries qui signe l’amélioration la plus notable, en passant de la septième place provisoire à la quatrième. Mais personne ne peut battre le chrono réalisé par Ilott en début de séance.

Callum Ilott signe donc la toute première pole de sa carrière, devant Zhou et Mazepin. De Vries partira quatrième, Sette Camara cinquième et Matsushita sixième. Latifi et King occuperont la quatrième ligne tandis que Mick Schumacher et Louis Delétraz complètent le top 10.