Monza, Libres : Ghiotto meilleur temps à domicile

Dans un paddock F2 de Monza encore groggy par l’accident de Spa-Francorchamps, qui a coûté la vie à Anthoine Hubert et blessé sérieusement Juan Manuel Correa, c’était l’heure de reprendre la piste pour la première fois depuis le drame.

Sur un piste encore verte après la pluie de la matinée, c’est Luca Ghiotto qui a signé le meilleur temps en 1’33"017, de peu devant le leader du classement et poleman à Spa, Nyck de Vries. Le Néerlandais devance les deux Carlin de Louis Delétraz et Nobuharu Matsushita.

Jack Aitken a signé le cinquième temps devant Nicholas Latifi et Guanyu Zhou. Mick Schumacher et Sean Gelael suivent devant Callum Ilott, qui complète le top 10 au volant de la seule Charouz Racing by Sauber, puisque Correa n’est pas remplacé.

Sergio Sette Câmara, malade ce week-end, est 11e devant Giuliano Alesi, qui roule dans la seule Trident, après qu’une des monoplaces de l’équipe a été saisie par la justice belge dans l’enquête sur l’accident mortel de Spa.

Plus loin, l’équipière d’Anthoine Hubert, Tatiana Calderon, a défendu seule les couleurs de BWT Arden, aux côtés d’un garage où une photo du français et l’aileron avant de sa monoplace sont le rappel du drame qui s’est joué la semaine dernière. C’est Mahaveer Ragunathan qui complète ce classement de seulement 17 monoplaces.