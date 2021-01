Montoya a toujours été le premier choix pour McLaren à l’Indy 500

Juan Pablo Montoya sera le troisième pilote Arrow McLaren SP lors des 500 Miles d’Indianapolis 2021, aux côtés de Pato O’Ward et Felix Rosenqvist, nouvelle recrue de l’équipe pour un programme complet en IndyCar.

Zak Brown révèle que le nom de Montoya a toujours été en haut de la liste pour engager une troisième monoplace à l’Indy 500, et que le Colombien coche toutes les cases, puisqu’il a autant un passé en IndyCar qu’une histoire commune avec McLaren, même si celle-ci s’était mal terminée en 2006.

"Nous avons toujours été fans de Juan Pablo Montoya" a expliqué Brown. "Je pense que tout le monde l’est, il est probablement l’un des pilotes les plus naturellement talentueux que nous ayons vu. Il a évidemment une grande histoire avec McLaren."

"Il a aussi remporté deux fois les 500 miles d’Indianapolis, lors des quelques éditions qu’il a disputées. Il a piloté pour moi chez United Autosports au Mans il y a quelques années, j’ai donc eu la chance de travailler avec lui là-bas."

"J’ai toujours été ami avec lui, donc quand nous avons cherché à proposer une troisième voiture, nous avions deux pilotes plus jeunes et moins expérimentés et nous voulions quelqu’un d’expérimenté avec un grand nom qui pourrait gagner la course, qui avait une histoire avec McLaren, et il n’y avait qu’une personne, c’était très clair."

"J’ai essayé de faire venir Juan Pablo pour courir pour nous en 2018, mais il était sous contrat et il n’avait pas le droit de courir. C’était notre deuxième tentative pour le faire participer à l’Indy 500 et comme il n’était pas sous contrat, nous avons pu obtenir ses services cette fois-ci."