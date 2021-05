Monaco, Qualifs : Pourchaire signe sa première pole en F2

C’est la première sensation en ce week-end du Grand Prix de Monaco : Théo Pourchaire a signé la pole position en Formule 2, et s’élancera donc en tête samedi après-midi à 17 heures, lors de la troisième course du week-end.

Le Français a signé un chrono de 1’20"985, qui lui a permis de devancer son plus proche concurrent, Robert Shwartzman, de près d’une demi-seconde. Ce dernier a signé le meilleur temps du Groupe B, avec un temps légèrement plus rapide qu’Oscar Piastri.

Dan Ticktum sera quatrième sur la grille aux côtés de Piastri, devant une troisième ligne composée de Juri Vips et Ralph Boschung. Roy Nissany et Christian Lundgaard seront en quatrième ligne devant les pilotes UNI Virtuosi, Felipe Drugovich et Guanyu Zhou.

Ce dernier, leader du championnat, s’élancera en tête demain matin pour la première course du week-end, durant laquelle le top 10 de la course sera inversé. Comme celle de samedi matin, elle fera 30 tours.

La pole de Pourchaire a de quoi impressionner puisque la F3 n’a pas roulé à Monaco l’année dernière et que le Français découvrait sa monoplace sur un circuit urbain.

A noter qu’en fond de grille, Alessio Deledda voit déjà son week-end se terminer. L’Italien, qui s’était fait remarquer par des vidéos filmées au volant à 300 km/h sur route ouverte, n’a pas su aller assez vite en piste.

Avec un chrono à plus de 6 secondes de Pourchaire, il dépasse les 107% de six dixièmes. Avec un chrono à plus de 7 secondes du meilleur temps en essais libres, il n’a aucunement montré son aptitude à rouler lors des trois courses.