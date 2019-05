Monaco, Qualifications : De Vries en pole devant Ilott

Afin d’éviter le trop grand trafic dans les rues de Monaco, comme chaque année la F2 réalise ses qualifications en deux parties. En premier se sont élancés les pilotes ayant un numéro impair, pour 16 minutes, puis les pilotes avec un numéro pair, pour bien sûr la même durée.

Groupe A

Mick Schumacher est le pilote le plus rapide durant la première partie de la séance, mais il y a encore une grande marge pour l’amélioration et les pilotes rentrent tous aux stands chausser des nouveaux pneus super tendres. En effet, quand les voitures reprennent la piste, les chronos tombent et Zhou améliore le meilleur temps... de plus de 3 secondes !! Delétraz et Hubert prennent ensuite la première position à tour de rôle, avant que Sette Camara ne descende sous la barre de la minute 22, battant ainsi le chrono de la pole de l’an passé.

Callum Ilott met ensuite tout le monde d’accord avec un chrono d’1.21.462. Il reste peu de temps, mais c’est suffisant à Mick Schumacher pour améliorer lui aussi et terminer juste derrière le Britannique de Sauber. L’Allemand échoue à seulement 7 millièmes du meilleur temps du groupe.

Groupe B

Neuf minutes plus tard, les dix pilotes restants sont à leur tour en action, connaissant le chrono qu’il faudra battre pour espérer signer la pole. Dans la première partie, c’est Matsushita le plus rapide en 1.22.583, mais là encore de grandes améliorations vont être réalisées. Avec ses pneus frais, Nyck De Vries est le premier à frapper un grand coup en tournant en 1.21.159, battant d’ors et déjà le chrono d’Ilott.

Latifi tente alors bien de déloger le Néerlandais, mais il échoue deux dixièmes derrière. Dorian Boccolacci perd le contrôle de sa Campos et tape le mur : heureusement le Français parvient à rejoindre les stands, ce qui évite un drapeau jaune ou rouge qui aurait pu coûter cher aux autres pilotes. De Vries en profite pour améliorer encore son chrono et descendre sous la minute 21 au tour. Ghiotto n’arrive pas à rouler aussi vite que le pilote ART, mais parvient à prendre la deuxième position.

Troisième du groupe B, Nicholas Latifi a été pénalisé de trois places sur la grille à la suite des essais libres de ce matin, pour avoir franchi la ligne blanche des stands après que le feu rouge ait été allumé.

Du coup, c’est Nyck De Vries qui partira en pole devant le leader du groupe A, Callum Ilott. Luca Ghiotto et Mick Schumacher seront en deuxième ligne, devant Sette Camara et Sean Gelael. Anthoine Hubert s’élancera septième, devant Latifi pénalisé. Matsushita et Delétraz complètent le top 10 de ces qualifications.