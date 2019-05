Monaco, Libres : Latifi se montre déjà en tête

Nicholas Latifi a signé le meilleur temps des essais libres F2 de Monaco ce matin en 1’21"887. Nyck De Vries et Luca Ghiotto, rivaux de Latif pour le titre, se sont rapprochés du pilote canadien, mais pilotes ART et UNI-Virtuosi ont dû se contenter des deuxième et troisième places.

Le duo DAMS composé de Latifi et Sérgio Sette Câmara a été parmi les premiers à sillonner les rues de Monte-Carlo et c’est le Brésilien qui a pris les devants. Le duo a continué à améliorer ses temps respectifs en se battant pour la première place. Pendant ce temps, De Vries continuait à s’habituer au circuit et a connu une alerte sans conséquence à la chicane

Le VSC a été déployée lorsque Nobuharu Matsushita s’est arrêté sur la piste au virage 6, terminant sa séance plus tôt. De Vries est ensuite grimpé à la deuxième place, juste derrière Sette Câmara en première place.

L’autre Carlin de Louis Delétraz a signé un nouveau tour le plus rapide, mais il n’a pas gardé longtemps la tête car Latifi a pris de l’avance sur sa machine DAMS et a repris le meilleur temps une fois encore.

Avant la qualification, Latifi et De Vries se sont placés en tête, suivis de Ghiotto, Sette Câmara et Jack Aitken. Callum Ilott, Dorian Boccolacci, Delétraz, Sean Gelael et Anthoine Hubert complètent le top 10.